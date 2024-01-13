美英打击也门反政府武装据点…中东面临扩大战争危机. January. 13, 2024 08:07. by 巴黎=常驻记者 赵恩雅、洪政秀记者 achim@donga.com、hong@donga.com. 美国和英国当地时间12日凌晨突袭了攻击世界物流“动脉”红海的亲伊朗叛军胡塞的军事设施。这是自去年10月爆发加沙战争以来，美英联军在中东地区首次进行的武力空袭，因此有人担心，这一空袭有可能演变成美国和伊朗发生激烈冲突的全面中东战争。 美国总统拜登当天发表声明说：“美国和英国军队在澳大利亚、巴林、加拿大、荷兰的支援下，成功打击了也门境内的多数胡塞目标。”英国首相苏纳克也对此次攻击表示：“这是必要的，（对胡塞的攻击）采取比例性的措施。” 据美国中央司令部透露，美英联军出动潜艇和战斗机等，对胡塞反政府武装16个根据地的60多个目标进行了攻击。中央司令部宣布：“这次多国攻击是加强国际社会对航行自由的承诺，对抗胡塞在红海对商业船只的反复攻击。” 韩国等10个国家的政府也发表了支持声明。韩国和美国、英国、澳大利亚、巴林、加拿大、丹麦、德国、荷兰、新西兰等国家表示，“这是根据符合联合国宪章的个别及集体自卫权”，强调这是受到胡塞攻击的本国船舶的保护措施。 遭到突袭的胡塞向法新社表示不满说：“将为空袭付出代价。不会停止攻击与以色列相关的船舶。”伊朗也指责说：“这是对也门主权和领土完整的严重违反，也是违反国际法的。”支持哈马斯的俄罗斯也在空袭之后要求召开联合国安理会紧急会议。 把红海作为欧洲市场道路的韩国产业界也很难避免受到打击。从中国、东南亚等地供应零部件，运往欧洲生产工厂的电视及家电业界和出口成品的汽车、材料、石油化学业界都受到影响。连接红海和欧洲的路口苏伊士运河负责韩国家电业界全体海上运输量的10%左右。 国际油价也在动摇。12日，美国纽约商业交易所2月份交货的西得克萨斯原油价格比前一日收盘价上涨2.7%，以每桶73.96美元成交。韩国政府相关人士表示：“如果中东地区发生纷争，油价会反应敏感，正在关注趋势。”

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