韩国男足战胜伊拉克队，取得A级比赛6连胜. January. 08, 2024 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. 时隔64年再次挑战亚洲杯冠军的韩国男子足球国家代表队在大赛前进行的最后一场正式比赛中取胜，延续了A级比赛6连胜。 6日，在阿联酋（UAE）阿布扎比纽约大学体育场举行的与伊拉克队的热身赛上，由主教练尤尔根•克林斯曼指挥的韩国男足凭借着李在城攻入的全场唯一进球，最终以1比0取得了胜利。这是自去年9月13日与沙特阿拉伯的热身赛（1-0胜）开始，球队连续6场比赛获胜，并零封对手。自去年9月8日与威尔士队的比赛0比0战平后，球队已连续7场比赛没有失球。这相当于韩国男足A级比赛历史并列第三的记录。前主教练乌利•施蒂利克执掌国家队教鞭的2015年8月至2016年3月，球队连续10场比赛无失球，创下了最高纪录。 当天，韩国队队长孙兴慜和黄喜灿、李刚仁、金玟哉等核心战斗力欧洲派选手都坐在了替补席上。作为前锋出场的吴贤揆在上半场第23分钟接到李记帝的传中，不停球直接射门，开始不断围攻对方球门。上半场第40分钟，李在城在禁区外利用一记左脚远射破门。李在城自2021年11月国际足联（FIFA）卡塔尔世界杯最终预选赛后，时隔2年零2个月再次尝到了A级比赛进球的滋味。当时的对手也是伊拉克。 克林斯曼主教练在下半场开始的同时，换上进攻资源孙兴慜和李康仁、黄喜灿、曹圭成和中后卫金玟哉，试图再进一球，但未能再攻破伊拉克的球门。虽然韩国队一直保持着无失球连胜的势头，但面对国际足联排名较低的伊拉克队，只攻入一球，进球能力不足令人稍显遗憾。当天，韩国队射门次数达到12次，是伊拉克队（6次）的两倍。韩国在国际足联的排名是第23位，伊拉克是第63位。下半场第41分钟，李刚仁因累计黄牌被罚下场。当天的热身赛是友谊赛，因此李刚仁的退场不会对亚洲杯比赛产生影响。 国家队将在阿布扎比继续训练，10日前往亚洲杯举办地卡塔尔。韩国队将于15日、20日、25日分别与巴林队、约旦队、马来西亚队进行亚洲杯E组小组赛的比赛。韩国队小组赛第二轮的对手约旦队6日在热身赛上以2比1战胜东道主、“卫冕冠军”卡塔尔队。约旦队将于9日与日本队再进行一场热身赛。

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