上班族上下班时间平均72分钟……首都圈居民花80分钟“最长”. December. 22, 2023 08:36. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，韩国上班族每天上下班平均花费1小时12分钟。一年中有12天左右是在“交通高峰期”道路上度过的。居住在首都圈的上班族在1小时20分钟内往返20公里，上下班路程最长、最远。 据统计厅21日实验性地分析劳动者移动形态的统计结果显示，以今年6月为基准，通勤者每天平均上下班所需时间为72.6分钟（上班34.7分钟，下班37.9分钟）。考虑到一年中工作日为250天左右，相当于12天半天时间都要耗在上下班路的移动上。通勤者的平均移动距离为18.4公里。 按地区来看，首都圈上班族的上班路最艰难。首都圈上班族上下班平均花费83.2分钟，与排在第二位的东南圈（63.7分钟）相比差距很大。江原圈上下班花费52.1分钟，所需时间最短。上下班距离也是首都圈（20.4公里）最远，其次是忠清圈（17.4公里）等。济州圈的劳动者移动15.7公里，距离最短。 每4名通勤者中就有1名（24.6%）在上午7点之前来到公司。男性中31.6%在上午7点之前上班，其比重最高。女性在上午8点上班的比重（26.0%）较高。年龄越大，上午7点之前上班，下午5点之前下班的比重就越大。相反，未满30岁的人比其他年龄晚上班，也晚下班。

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