3.5367万亿韩元……去年企业社会贡献支出额同比增加20%，创历史新高. December. 21, 2023 09:01. by 郭道英 now@donga.com. 虽然经济萧条长期化，但去年国内主要企业的社会贡献支出额创下了历史最高值。 20日，韩国全国经济人联合会（FKI）以去年销售额前500强企业中的问卷回答企业和发行可持续经营报告书的企业等299家公司为对象，发表了社会贡献支出明细调查结果。 据此，去年这些企业的全体社会贡献支出金额共达35367.1096亿韩元，每家公司的平均支出额为153.1044亿韩元。与前一年相比，分别增加了20.9%和14.6%。全国经济人联合会表示，这是实施社会贡献实态调查的1993年以来的最高值。 去年社会贡献支出额比前一年增加的企业占63.5%。增加25%以上的企业也达到了39.8%。支出增加的理由依次为“紧急救助、国家活动等当年度焦点问题带来的暂时性费用增加”（23.3%）、“增加对代表性社会贡献项目的投资及新上市”（21.7%）、“新冠病毒全球性大流行导致的社会支援要求增加”（17.5%）等。 另外，当天全国经济人联合会表示，以销售额为准，以600大企业为对象进行的企业景气调查指数（BSI）调查结果显示，明年1月份的BSI预测值也比前一个月有所下降，达到91.1。BSI预测值从去年4月（99.1）开始低于标准线100。

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