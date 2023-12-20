韩国政府将用法律阻止Naver-Kakao平台“甲”势欺人. December. 20, 2023 09:10. by 世宗=宋惠美记者、李相宪记者 iam@donga.com、shlee@donga.com. 今后，Naver、Kakao等大型平台企业将被指定为一种“平台财阀”进行管理。他们将被禁止优待本公司商品和服务或妨碍竞争平台等凭借“甲方”地位作威作福的做法。其宗旨是防止先行抢占市场的平台企业违规操作以及由此导致小商工人和消费者遭受损失。 公平交易委员会19日表示，将推进包含上述内容的《平台公平竞争促进法》（暂称）。该法的核心是将少数规模大到足以左右市场的平台企业事先指定为“支配性平台运营商”，加强监督。如果成为支配性平台运营商，将被禁止把本公司商品比竞争运营商的商品更优惠或强制与其他服务一起交易的行为。公平交易委员会正在讨论对违反该规定的企业实施比现行法律更严厉制裁的方案。 支配性平台运营商将综合考虑销售额、用户数、市场占有率等，按服务类别指定。具体的指定标准和被禁止的行为将通过与相关部门及国会的协商后确定。公平交易委员会副委员长赵洪成（音）在介绍推进背景时说：“虽然此前通过《公平交易法》努力应对垄断平台，但在恢复已经垄断化的平台市场的竞争方面存在局限性。” 在当天举行的国务会议上，尹锡悦总统接到推进制定《竞争促进法》的报告后表示：“绝对不能容忍滥用垄断力制约竞争、阻碍消费者福利的行为。在努力纠正的同时，将采取强有力的执法措施。”

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