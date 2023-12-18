韩国电动汽车因法国版“削减通胀法”受损……要防范欧洲高筑壁垒. December. 18, 2023 08:10. . 起亚的Niro和Soul被排除在法国政府提供补贴的电动汽车名单之外。韩国汽车中只有现代汽车的Kona被列入支援对象。为了牵制以低廉的价格为武器进军欧洲市场的中国产电动汽车，出现了欧洲采取贸易保护措施、韩国企业遭受损失的情形。 法国上周开始实施被称为“法国版通货膨胀削减法”的绿色产业法。其内容是，在确保电动汽车原材料、生产、运输等全过程中，以碳排放量为分数，对超过标准的电动汽车每辆给予700万-1000万韩元的补贴。这反映了用船运输汽车时排放的二氧化碳，因此越是远离法国的国家就越不利。 由此，78种电动汽车被选定为支援对象。70%是法国、德国品牌的电动汽车。没有一款中国产，只有6款日本车和1款美国特斯拉。韩国汽车中唯一包含在内的现代汽车Kona，是因为它是在捷克工厂生产的。Niro和Soul在韩国制造并出口。得不到补贴的电动汽车今后很难在当地市场竞争。这无异于在欧洲只销售欧洲产的“电动汽车保护主义宣言”。 起亚立即受到了打击。截至今年10月，现代汽车和起亚的电动汽车在法国售出12.6万辆，比去年同期增长5.8%。起亚汽车占其中一半以上。虽然现在韩国通商当局向法国方面提出异议，要求重新评价未入围车型，但很难单独让韩国汽车得到例外认可。起亚计划在斯洛伐克内燃机车工厂生产电动汽车，转换生产线需要巨额资金和几年的时间。 此前，韩国电动汽车企业、二次电池企业一直致力于配合美国“通胀削减法”的对美投资、扩大当地工厂的设立。结果，因为法国超乎预想的措施，不太上心的欧洲市场遭到了意外的一击。本月初美国政府决定不向中国持股25%以上的韩中合作电池企业提供补贴，韩国企业是接连受到了冲击。 更大的问题是，动摇自由贸易秩序的排他性保护主义动向，不仅会蔓延到欧洲其他国家，还会蔓延到世界任何一个地区。在各国竞相筑起的贸易壁垒面前，“出口韩国”面临着产业化以来的最大挑战。

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