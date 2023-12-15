《自然》“年度科学人物”公布，Chat GPT破格入选. December. 15, 2023 08:13. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 美国人工智能（AI）企业Open AI的生成型AI聊天机器人“Chat GPT”在国际学术杂志《自然》每年评选的年度科学人物中榜上有名。 《自然》杂志14日发表了选拔今年在科学界取得令人瞩目的成果的10名研究者的《Nature’s 10》。像往年一样，在选定10名科学家的同时，将Chat GPT追加列入名单。 今年是首次将非人类的技术列入《Nature’s 10》。《自然》就选定Chat GPT的背景解释说：“这是承认模仿人类语言设计的AI给科学发展和进步带来的巨大变化。” 去年11月Open AI公开的Chat GPT给整个社会带来了爆发性的变化。科学家们也受到了影响。首先，论文的写作方式发生了变化。研究者可以在文献调查、实验结果摘要等方面利用Chat GPT，减少论文写作时间。这意味着，可以花更多的时间进行为新发现而展开的实验。但也有人担心，Chat GPT会阻碍研究者的创意性，整体上降低论文的质量。 开发Chat GPT的Open AI首席科学家伊利亚•苏茨克弗也榜上有名。苏茨克弗在上个月主导了Open AI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼的免职，但后来又推翻立场，站在了争议中心。目前他已辞去在Open AI董事会的职务。 《Nature’s 10》中有5名女性。她们分别是人类首次在月球南极着陆的印度“月球3号”的主角、印度宇宙研究组织（ISRO）博士卡尔帕纳•卡拉哈斯蒂、成功生成世界首个核聚变基础净能量的美国劳伦斯利福摩尔国立研究所国立点火设施（NIF）的安妮•克里彻博士、证明“Wegovy”、“Zepbound”等引起热潮的肥胖治疗剂的主要成分“胰高血糖素样肽-1（GLP-1）”功能的洛克菲勒大学教授斯韦特兰娜•莫伊索夫等。 此外，在2只雄性老鼠细胞中生产出幼鼠的日本大阪大学教授林克彦、为廉价并可大量生产的疟疾疫苗“R21”临床试验做出贡献的布基纳法索纳诺罗临床研究所负责人哈利杜•廷托等也入围了此份名单。

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