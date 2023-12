孙兴慜连续8个赛季进球上双,成英超历史第7人. December. 12, 2023 08:36. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜(托特纳姆热刺队)在被评为世界最高等级的俱乐部足球联赛英超历史(EPL)中连续8个赛季进球数达到两位数。在孙兴慜之前,只有6人曾达成这一大记录。 孙兴慜在11日与纽卡斯尔联队的2023~2024赛季英超第16轮主场比赛中,凭借1粒进球和2次助攻的出色表现,带领球队以4比1完胜对手。至此,本赛季攻入联赛第10粒进球的孙兴慜连续8年取得两位数的进球,与被称为“阿森纳国王”的法国足球传奇人物蒂埃里•亨利(退役)并驾齐驱。在1992年创立的英超联赛中,包括孙兴慜在内,连续8个赛季攻入10球以上的球员共有7人。英格兰国家队前锋出身、连续11个赛季进球上双的韦恩•鲁尼(退役)在该领域创下了最高纪录。孙兴慜在本赛季联赛射手榜上单独排在了第3位。与占据射手榜首位的埃尔林•哈兰德(曼城•14球)相差4球,与排名第2位的穆罕默德•萨拉赫(利物浦•11球)相差1球。 作为左前锋首发出场的孙兴慜当天在上半场第26分钟助攻队友首开记录,并在第38分钟再次助攻队友破门得分,预热了脚尖。2次助攻都是在禁区左侧一对一突破,甩开对方防守后传到球门前帮助队友得分的。在球队以3比0领先的下半场第40分钟,他成功射入自己亲自制造的点球,取得了联赛第10粒进球。托特纳姆热刺队在下半场补时阶段被纽卡斯尔联队前锋乔林顿攻入一球。本场贡献3个攻击点(进球或助攻)的孙兴慜力压攻入2球的队友里查利松,被选为相当于该场比赛最佳球员的“MOM(Man of the Match)”。 孙兴慜曾在勒沃库森队(德国)效力,2015年8月转会到托特纳姆热刺队,他在英超出道年的2015~2016赛季仅攻入4球,此后每个赛季都攻入10球以上。作为亚洲球员首次登上英超最佳射手宝座的2021~2022赛季攻入的23球是最多进球纪录。孙兴慜在将活动舞台转移到英超之前,在德甲联赛中也曾连续三个赛季攻入10球以上。 孙兴慜在当天比赛后表示,“首先想到的是‘时间过得真快’。比起自己踢得好,在队友的帮助下攻入的球更多”,将连续8个赛季进球数上双的功劳归功于队友。英超联赛总进球达113粒进球的孙兴慜在该领域历史排名中并列排在第23位。 托特纳姆热刺队凭借当天的胜利,摆脱了连续5场比赛无法取胜(1平4负)的尴尬局面。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁表示,“今天孙兴慜每次拿球时都表现出良好的行动,很早就给球队带来了氛围。这与没有取胜的过去几场比赛相比有很大的差异。”孙兴慜在赛后也在自己的照片墙上表示:“这就是我们想要的比赛。球队再次进入胜利模式。”

