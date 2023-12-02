刚才做的那个行动，其实和整个人类生活是联系在一起的. December. 02, 2023 08:06. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 据说，在美国南北战争最激烈的战场盖茨堡之役中，回收了近2.7万支单发式滑膛枪，其中约2.4万支从未发射过。在惨不忍睹的战场上，大部分士兵不仅没有开枪，反而照顾伤员、喊命令、逃跑、茫然若失地徘徊。有人说：“人类有强烈忌讳近距离对他人造成重伤的倾向。”因此，比起射杀个人，向集体投掷手榴弹反而更容易。虽然距离很远，但需要通过视频观察对方的无人机攻击也是如此。用无人机监视阿富汗的敌人，攻击并杀人的大部分美军都患上了创伤后应激障碍（PTSD）。 人类虽然发动战争杀死数千万人，但同时也很容易与面对面的敌军产生纽带关系。南北战争时期，士兵们也和敌人变得亲近，进行物物交换或在战斗前的晚上共同举行礼拜。 众所周知，第一次世界大战当时，战壕战中自然而然地发生了“圣诞节休战”。 人类为什么表现得如此矛盾呢？正如该书副标题《关于人类最佳行动和最坏行动的一切》那样，讲述了人类暴力性和利他性的两面性、道德性和自由意志、部落主义和厌恶外国人等问题的《生物学、心理学和文化方面综合》一书。作者是美国斯坦福大学教授、世界著名神经科学家，执笔完成该力作花了10多年时间，表明引用的研究出处的后注就有一本薄书的分量。 书的前半部分在“为什么会发生特定行动”的提问下，逆时分章节进行说明。行动发生的“1秒前”是脑神经科学的时间段。 大脑的扁桃体与恐惧、不安、攻击性有关，如果负责控制的额叶外质受损，人就无法抑制冲动。在大脑中负责情绪的部位和负责认知的部位也会分开运作。在“为了救五个人，可以杀死一个人吗”的所谓“电车难题（trolley problem）”中，回答者提出了“必须亲自推开一个人”的情况，大脑情绪相关领域也随之活跃起来，但在“只要拉一下杠杆就行”的情况下，认知领域被激活。 行动“几秒到几分钟前”是感觉的时间段。实验表明我们的大脑对肤色很敏感。如果将某人的脸部照片在不到十分之一秒的短暂瞬间展示出来，人们甚至无法确定到底看到了什么。但是，如果用照片来猜出看到的面孔的人种，就会猜得挺准的。如果展示受试者和其他人种的面孔，扁桃体也会更好地被激活。这意味着人类的大脑瞬间将“我们”和“他们”分开。但是人类并不是无条件被其支配的存在。作者表示：“如果长时间（约0.5秒以上）暴露到能够感知到意识的程度，那么额前叶表面就会活跃起来，扁桃体就会安静下来。自己也在调节不舒服的感情。” 这本书通过这种方式，观察了“几个小时到几天前”的荷尔蒙故事和“几天到几个月前”的神经可塑性后，探索了青少年时期、儿童时期、胎儿时期经历的变化对行为有什么影响。随后，以文化和进化拓宽了主题。作者就人帮助某人表示：“就像骑自行车一样，从很久以前就开始习惯了，是无意识、自动跳出来的行为问题。”通过机智的文章和丰富的事例展开，书的厚度没有什么好害怕的。原题《Behave》。

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