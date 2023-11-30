综合房地产税缴纳对象大幅减少，去年128万人→今年50万人. November. 30, 2023 08:02. by 世宗=金道亨记者、宋慧美记者 dodo@donga.com,. 今年需要缴纳综合房地产税的对象比去年减少了60%以上。住宅综合房地产税缴纳对象减少到了三分之一，全体综合房地产税额也比去年减少了30%左右。 29日，企划财政部表示，今年综合房地产税缴纳对象为49.9万名。与去年的128.3万名缴纳对象相比，减少了78.4万名（61.1%）。今年全体综合房地产税额为4.7万亿韩元，比去年（6.7万亿韩元）减少了2万亿韩元。综合房地产税剧减大部分发生在住宅部分。今年住宅综合房地产税课税人员为41.2万名，与去年的119.5万名相比减少了65.5%（78.3万名）。 据分析，综合房地产税课税人员和规模骤减是因为从今年开始，综合房地产税基本扣除额从公示价格6亿韩元增加到9亿韩元（单人住宅者从11亿韩元增加到12亿韩元），而且作为课税标准的房地产公示价格大幅下降。今年全国公寓和联排住宅等共同住宅公示价格比去年下降了18.61%。 因此，住宅综合房地产税额也从去年的3.3万亿韩元大幅减少到今年的1.5万亿韩元。国税厅从23日开始发送了今年的综合房地产税通知书。综合房地产税需在12月15日之前缴纳。

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