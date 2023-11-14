韩中将争夺世界最大电子竞技大赛“LOL杯”王座. November. 14, 2023 08:33. by 池民九记者 warum@donga.com. 时隔5年在韩国举行的世界最大电子竞技大赛“英雄联盟全球冠军赛（LOL杯）”4强赛上，韩国队T1获胜，实现了“决赛韩中战”。决赛在即，在首尔光化门广场举行的为期4天的文化节上，预计将有5万人以上前往现场。 运营LOL杯的全球游戏公司Riot Games13日表示：“韩国赛区（LCK）队伍T1和中国赛区（LPL）队伍WBG的决赛对阵已经确定。”决赛将于19日在首尔九老区高尺天空巨蛋举行。 被称为“电子竞技界的梅西”的职业玩家Faker（李相赫）所属的T1在12日的4强赛上以3比1战胜了今年夺冠热门队伍、来自中国赛区的JDG。T1继去年之后连续两次进入决赛，今年有望时隔7年再次夺冠。 随着全世界最有人气的队伍之一T1进入决赛，并与韩国最大的竞争对手中国赛区所属队伍展开对决，业界对票房的期待感正在提高。高尺天空巨蛋决赛的1.8万多张门票已经售罄。 首尔市和Riot Games在决赛即将到来之际，计划从16日开始在光化门广场举行韩国文化体验活动、游戏展示会、演唱会等。首尔市预测，4天里平均每天将有1.25万多名游客来到现场。LOL杯决赛当天，还决定在光化门广场为全球游戏迷举行街头助威活动。 首尔市相关人士表示：“在光化门广场举行游戏相关活动尚属首次”，“今后也将积极申办国际电子竞技大赛和相关活动。”

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