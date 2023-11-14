在纽约“老友记公寓”内看到的K-Culture未来. November. 14, 2023 08:30. . 上月末，笔者去了位于美国纽约曼哈顿的所谓“老友记公寓”。该建筑是以1994年至2004年风靡一时的电视剧《老友记》为背景的建筑。在《老友记》中饰演钱德勒•宾的演员马修•派瑞突然死亡的消息传出后，公寓前挤满了前来追悼的粉丝，路灯周围堆满了花束和信件。 仔细观察粉丝，发现电视剧完结后出生的10多岁少女很多，感到很神奇。在现场见到的法国游客塞西莉亚（17岁）、罗娜（14岁）姐妹表示，最近和母亲一起观看了通过网络视频服务（OTT）等重播的《老友记》，并说“好像失去了好朋友”。她们来纽约旅行的契机也是因为看了电视剧《老友记》后非常想去一次。可以切实感受到熬过时间的文化的力量。 但是记者向这对姐妹介绍说“我来自韩国”，得到了意外的反应。 “是吗？我们喜欢K-POP，所以正在学习韩语。妹妹先学的，我也是刚开始学。我们一定会去首尔的。” 与年龄、国籍、人种不同的少女们谈论20年前的美国电视剧的同时，还能以现在的K-POP为话题进行对话，这一点让人感觉超现实。在全球化正式开始的90年代，像超越美国成为世界文化标志的《老友记》一样，K-Culture（韩国文化）能否持续成为世界人共享的文化现象，进行了愉快的想象。 每天都能切身感受到与十几年前相比，在美国“韩国制造”的待遇发生了变化。几天前，防弹少年团（BTS）成员田柾国在纽约时代广场举行了惊喜演唱会，这一带一片混乱。部分地区电视台还派出直升机，实时播放数千人挤满广场的情景。在纽约很有人气的韩餐厅里，“韩国匠人在安东制作的辣椒酱”等故事被用作吸引当地人的营销方法。大部分美国人可能连安东在哪里都不知道。美国超市“Trader Joe”紫菜包饭热潮仍在进行中。 仅此而已吗？纽约大都会美术馆和费城美术馆等5个主要城市的代表性美术馆正在持续举行展示韩国美术的展览。上月出席在纽约举行的K创业公司论坛的美国银行（BoA）首席运营官（COO）麦克•周表示：“最近（我）一表明自己是韩裔，周围的人就会觉得‘很酷’。” 但是也能感受到冉冉升起的韩国文化的局限性。暂且不论内容多样性问题，随着对韩国文化的好感和期待的提高，有时会感受到批判气流。最具代表性的是种族歧视问题。认识的印度裔美国工程师是韩剧粉丝。他说在电视剧中看过，还好奇“到底有多好吃，加班后公司的人一起烤肉？”但是最近他透露自己已经放弃了去韩国旅行的想法。他说：“听说肤色暗的话可能会被无视，所以不知道能不能带孩子们去。”另一位熟人问道：“在韩国，如果女人肥胖，就认为是问题，是真的吗？” 当然，他们的反应也有可能是基于通过社交媒体部分人提出的偏见。但是，由于世界中的韩国文化令人自豪，我们作为世界市民也有必要关注世界。只有这样，韩国文化成为可持续文化现象的想象才能接近现实。

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