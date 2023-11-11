李俊锡会见琴泰燮和金钟仁，展开“政治改革对话”. November. 11, 2023 08:42. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 国民力量党前代表（党首）李俊锡10日和创建“新选择”党筹备委员长琴泰燮举行了非公开午餐会晤。安排当天会晤的前国民力量党紧急对策委员长金钟仁表示：“两个人除了在一起外别无他途。”这一讲话暗示，提出“推进岭南新党”的李俊锡和已表明意向将在年内创建新党的琴泰燮有可能联手。 当天，李俊锡和琴泰燮与金钟仁一起在首尔光化门附近的餐厅举行了午餐会晤。会晤后，李俊锡在脸书上表示：“（与琴委员长）以政治改革为主题进行对话的机会是第一次。”琴泰燮在通话中表示：“彼此关心的事情相似，因此聊了很多有益的话题。”金钟仁在接受记者采访时表示：“此次会面的主旨是相互合作、共同前行。” 李俊锡就与琴泰燮一起创建新党的可能性表示，“当然是敞开大门”。李俊锡在会晤后参加CBS油管频道节目时表示：“（建立新党）不是要和某个地方合并，而应该完全成为授权政党，对此（两人的想法）是一致的。没有看到否认（在一起的）可能性程度的分歧。” 不过，国民力量党内对李俊锡的新党能否站稳脚跟出现了“怀疑”的反应。该党首席发言人朴正河当天在SBS广播中表示：“对政治的厌恶越来越严重，国民的投票率也稍微下降，在这种状况和格局下，第三党究竟能在选区里扎根多深?”该党最高委员金炳玟当天也在CBS广播中表示：“如果国民力量党发挥应有的作用，李前代表的新党将获得0个席位，简直就只能是‘茶杯里的台风’。”

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