“用手机里的AI实时翻译通话”，Galaxy S24将于明年初搭载功能. November. 10, 2023 08:08. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 明年Galaxy智能手机新产品将搭载“实时翻译”功能。例如，在语音通话时，用韩语说话，紧接着翻译成英语、汉语等的机器音传达给对方。相反，对方用自己的语言说的话也会被翻译成韩语。智能手机中包含这种自身实时翻译功能尚属首次。 三星电子9日表示，计划通过“On-device（设备基础）人工智能（AI）”向明年年初公开的新一代旗舰智能手机“Galaxy S24”提供多种功能。三星电子前一天推出了自主生成型AI模型“三星高斯（Samsung Gauss）”，该模型由三星高斯语言（Samsung Gauss Language）、三星高斯代码（Samsung Gauss Code）和三星高斯图像（Samsung Gauss Image）组成。 在各种功能中，最受关注的是实时翻译通话。Galaxy AI智能手机用户用平时使用的语言随意说话，就可以翻译成对方的语言。被翻译的对话不仅可以通过语音确认，还可以通过智能手机画面的文字确认。韩国用户在与美国人通话时，只要说“你好，我将于下周三抵达”，紧跟该语音之后，就会立即用机器音传达“Hi，I'll arrive next Wednesday”的信息。如果通话对象美国人用英语说话，Galaxy用户就会听到对方语音和翻译成韩语的机器音。 三星电子尚未公开具体的细节功能。首先，以提供英语、汉语、法语、西班牙语等主要语言的实时翻译为开端，将扩大对象语言。目前，三星电子的AI助手“Bixby”用5种语音提供11种语言服务。 三星电子即将推出的实时翻译功能的优点不是云端，而是以机器设备为基础。到目前为止公开的翻译服务大部分都是以云计算为基础的。On-device AI省略了将机器收集的信息传送到云计算的过程，因此信息处理速度很快。即使网络连接困难，利用功能也没有问题。另外，对话内容外泄的可能性也会降低。 三星电子在2019年11月的“三星AI论坛”上曾展示过不经过服务器，在机器本身执行AI功能的On-device翻译技术。该技术高度化，时隔3年实现了商用化产品的应用。三星电子移动体验（MX）事业部开发室长崔元俊（音）解释说：“现在移动AI技术将与Galaxy有意义地结合在一起，创造新的体验，重新定义手机的作用。” 要想实现On-device AI方式，内部绝对需要高效率、低电力半导体。美国高通上月公开了以On-device AI为目标的移动应用程序处理器（AP）骁龙新产品。三星电子半导体（DS）部门上个月也公开比前作提高15倍AI性能的AP“Exynos 2400”，并演示了将文字转换成图像的生成型AI功能。 海外IT媒体也对实时翻译功能表现出了期待之情。美国IT专门媒体GSM Arena介绍了实时翻译功能，并报道称，“绅士淑女们请准备Galaxy AI”，“AI可以使世界和你的生活变得更好。”美国Vox Media运营的The Verge分析称，“三星也参与了AI军备竞争”，“三星AI将成为下一批产品阵容的核心。” 另外，谷歌在生成型AI搜索服务（SGE）上开始追加支援韩语服务。三星电子的智能手机翻译功能加上谷歌搜索也变得容易，预计韩国人的语言障碍将进一步降低。 谷歌SGE服务以前只能使用英语、日语、印地语。此次增加的语言有韩语、西班牙语、葡萄牙语、印度尼西亚语等。谷歌在5月份首次公开生成型AI搜索后，正在改编各种功能。

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