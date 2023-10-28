美国对伊朗革命卫队在叙利亚境内的两处设施实施精确打击. October. 28, 2023 08:49. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国在当地时间27日凌晨对叙利亚东部的伊朗革命卫队及相关组织的设施进行了精确打击。这是针对该地区武装势力对叙利亚、伊拉克攻击美军基地的报复性攻击。美国国防部长劳埃德·奥斯汀当天发表声明说：“经过细致调整的该自卫攻击，完全是为了保护和防御在伊拉克和叙利亚的美国人。”他还强调：“如果伊朗代理人继续对美军进行攻击，为了保护我国国民，将毫不犹豫地采取必要的追加措施。” 不过，劳埃德表示：“这一攻击与正在进行的以色列和哈马斯之间的纷争，是独立的和有区别的。”有分析认为，这是对试图操纵叙利亚、伊拉克伊斯兰武装势力介入中东战争的伊朗发出的警告。 美联社援引美国高层官员的话报道说：“（当天的袭击中）两架F-16战斗机对叙利亚布卡马尔的伊朗伊斯兰革命卫队及相关组织的武器库造成了打击。” 据美国国防部透露，最近10天里，该地区武装势力对伊拉克和叙利亚的美军基地进行了16次无人机及火箭攻击，导致20名美军受伤。对此，拜登总统25日在美澳首脑会谈结束后举行的记者会上表示：“这是对伊朗最高领导人阿亚图拉·阿里·哈梅内伊的口信，如果继续攻击美军，我们将采取应对措施，必须做好准备。” 以色列军队继25日之后，26日晚又动员步兵、战斗工兵和装甲部队，在加沙地带东部谢扎伊亚附近展开了突袭。

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