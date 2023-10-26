8月新生儿不足2万名……一年间减少12.8%. October. 26, 2023 08:06. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 8月份出生的婴儿数是两年9个月以来的最大降幅。相反，死亡人数最多，导致人口自然减少超过1万人。随着新冠疫情留下的特需结束，结婚件数也再次萎缩。 统计厅25日发布的《人口动向》显示，8月份新生儿数为18984名，比一年前减少12.8%（2798名）。以8月份为基准，这是1981年有统计以来的最低规模。8月新生儿数低于2万名，今年尚属第一次。8月新生儿数自2016年开始降至历史最低值（33897名）后，每年都在不断拉低最新纪录。 减幅也是尤为巨大。这是继2020年11月（-15.5%）之后的最大幅度减少。仅从8月份来看，是继2008年（-14.2%）和2001年（-13.4%）之后的第三大减幅。据分析，低生育速度加快，新冠疫情期间减少的婚姻开始正式影响新生儿数量。 死亡人数比一年前增加1.7%（500名），达到30540名，创历史最高纪录。因此，人口自然减少11566人。人口自然减少幅度也是以8月份为基准的历史最高值。今年1月到8月，总计自然减少人口72725人。 8月份结婚件数为14610件，比1年前减少7.0%，是历史最低纪录。随着因新冠疫情推迟的结婚持续举行，自去年8月到今年3月，婚姻件数持续比前一年有所增加。随着疫情效果的结束，结婚件数再次减少。统计厅相关人士解释说：“到今年上半年为止，因新冠疫情推迟的婚姻似乎已在一定程度上得到缓解。”

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