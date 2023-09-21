美国加快拉拢“全球南方”国家……接连与中亚、南太国家见面. September. 21, 2023 08:16. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国接连与拉美、西非国家建立了跨国合作机制。最近，趁着中国因放缓的景气恢复和领导层的混乱在国际舞台上空缺的时机，美国加快了拉拢“全球南方（新兴发展中国家）”的速度。继朝俄首脑会谈之后，俄罗斯总统普京为参加下个月的一带一路高峰论坛决定访问中国，正在与中国展开霸权竞争的美国，与中国的地缘政治合纵连横竞争预计也将更趋激烈。 ● 趁中国无暇顾及，美国加速拉拢“全球南方” 美国总统拜登19日以出席联合国大会为契机，在纽约与中亚五国举行了所谓的“C5+1（美国）”首脑会谈。美国从2015年开始与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等中亚5国举行“C5+1”外长会谈，但举行首脑会谈尚属首次。 “C5+1”磋商机制是美国奥巴马政府时期为牵制中国对外扩张经济领土的“一路一带”构想而设立。中亚五国是连接中国和欧洲的“一带一路”丝绸之路经济带上的核心国家。 特别是今年5月，中国国家主席习近平自苏联解体后首次邀请中亚五国首脑到丝绸之路经济带起点西安举行“C（中国）+C5”首脑会谈。拜登采取了针对性的行动。 白宫表示：“拜登总统提议成立‘C5+1’核心矿产资源磋商机制，以开发中亚庞大的矿产资源。”另外，双方还讨论了构筑被称为“中间走廊”的跨里海贸易。这是为了降低核心矿产等对中国的依赖度（‘去风险’·消除供应链危险），需要拉住受俄罗斯和中国影响较大的中亚国家。此外，在最近的二十国集团（G20）峰会上，继印度-中东-欧洲经济走廊等“新香料路线”之后，在丝绸之路经济带上也与中国展开了竞争。 美国18日也成立了由紧靠大西洋的欧洲、西非、拉美等33个国家参加的大西洋合作机制。大西洋合作机制不仅包括金砖国家核心国巴西，也包括中国试图建设海军基地的赤道几内亚、正在参与“一带一路”的尼日利亚等。拜登将于25日在白宫与太平洋岛国举行第二次峰会。 ● 中国即将举办一带一路10周年论坛，“110余国代表参加” 据分析，美国之所以采取加强与此前中国下了功夫的“全球南方”合作的广泛行动，是为了在美中竞争等导致出现经济集团化的征兆的情况下，抢占对发展中国家影响力的战略。美国此举是趁习主席自2012年执政以来首次跳过二十国集团峰会、又没有参加联合国大会的空隙，全方位攻占“全球南方”。 拜登19日在联合国大会演讲中提及大西洋合作机制等，并表示：“这一重大时期，美国总统的义务是领导美国，与以共同目的相连接的所有地区国家开展合作。这种伙伴关系并不是为了封锁某一国家。” 美国正在推进与沙特阿拉伯签订《韩美相互防卫条约》、和日本签订《美日安全保障条约》方式的安保协定的方案等，在因中国斡旋沙特-伊朗关系正常化而遭受重创的中东，也正在推进再次巩固失去的影响力的战略。 中国表示，下个月迎来“一带一路”10周年，世界110多个国家的代表将参加在北京举行的“一带一路”高峰论坛。预计普京总统也将出席“一带一路”高峰论坛，并与习近平主席举行首脑会谈。

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