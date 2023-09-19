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出现在汉江上的“禹英禑鲸鱼”
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出现在汉江上的“禹英禑鲸鱼”
Posted September. 19, 2023 08:49
Updated September. 19, 2023 08:49
出现在汉江上的“禹英禑鲸鱼”. September. 19, 2023 08:49. by 朴炯基记者 oneshot@donga.com. 18日，来到首尔瑞草区盘浦汉江公园的外国游客们正在以设置在三岛前的鲸鱼造型物为背景拍照留念。电视剧《非常律师禹英禑》中登场的座头鲸造型物是作为由首尔观光财团主办的、截止到30日在三岛一带举行的汉江K内容物庆典“有范儿的汉江”的一环而设置的。
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18日，来到首尔瑞草区盘浦汉江公园的外国游客们正在以设置在三岛前的鲸鱼造型物为背景拍照留念。电视剧《非常律师禹英禑》中登场的座头鲸造型物是作为由首尔观光财团主办的、截止到30日在三岛一带举行的汉江K内容物庆典“有范儿的汉江”的一环而设置的。
朴炯基记者 oneshot@donga.com
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