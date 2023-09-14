“帮助开发卫星”“站在同一战线”……朝鲜与俄罗斯公开奔向“解除制裁”. September. 14, 2023 08:19. . 朝鲜国务委员长金正恩昨天俄罗斯总统普京昨天在俄罗斯阿穆尔州的东方发射场举行首脑会谈，承诺全面开展合作。普京表示有意帮助朝鲜开发侦察卫星，声称“我们为此来到”。金正恩也表示，“任何时候都将与俄罗斯一起站在反帝自主战线”。双方明确表示，以朝鲜常规武器换取俄罗斯军事技术的军事交易将是核心议题。会谈中似乎不仅讨论了放松对朝制裁，还讨论了粮食、能源的出口和朝鲜劳务输出。 此次会谈无异于朝鲜和俄罗斯公然宣布要在乌克兰侵略战争中携手、打破联合国的对朝制裁。与朝鲜的武器交易、技术转让、提供劳动力等，都违反了安理会制裁决议。特别是，俄罗斯还是赞成实施这些制裁的安理会常任理事国之一。安理会常任理事国是为维持世界秩序而赋予二战胜利五国的特殊地位，但俄罗斯却是一副眼中毫无责任的态度。克里姆林宫方面表示：“对我们来说，重要的是国家利益，而不是美国的警告。” 仅从金正恩访俄日程来看，其中蕴含的信息具有挑衅性。会谈地点定在俄罗斯新建的尖端航天基地，金正恩还将访问“苏霍伊”战斗机生产基地。这相当于对外公布，俄罗斯接受炮弹和火箭等常规武器的同时，将向朝鲜提供两次失败的军事侦察卫星技术，甚至可以增强脆弱的朝鲜空军力量。在会谈开始1小时前，朝鲜还从平壤向东部海域方向发射了两枚短程弹道导弹。这是在炫耀领导人不在国内时的军事态势，同时也是不顾国际社会警告的武力示威。 金正恩和普京都是在不透明的权力顶峰，喜欢秘密交易的独裁者。两人相遇后，也没有刻意隐瞒危险的武器交易。克里姆林宫干脆表示：“在不能公开或宣布的敏感领域进行合作。”对于这样的两个核武装不良国家，制裁和施压似乎行不通。尽管如此，在进一步巩固西方团结的同时，为了不让第三国参与这种不纯的联盟或探头探脑，只能全方位地勒紧它。仅靠眼前利益和一时交易形成的蜜月不会持续太久。

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