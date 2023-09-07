郑义宣、具光谟、辛东彬等前往印尼展开“经济外交”. September. 07, 2023 08:30. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 尹锡悦总统为出席东盟（ASEAN）首脑会议访问印度尼西亚，在巡访日程中，主要企业总裁和首席执行官（CEO）等20多名经济界人士也将前往印度尼西亚。 6日，据财界透露，现代汽车集团会长郑义宣、LG株式会社代表具光谟、乐天集团会长辛东彬、LS集团会长具滋恩、高丽锌业会长崔允范等为参加7日（当地时间）举行的韩国-印度尼西亚商务圆桌会议而前往印度尼西亚。 经济界人士将出席商务圆桌会议，与印度尼西亚20多家企业代表会面，讨论合作方案。据悉，主要企业计划发表设立合作法人（JV）或签订谅解备忘录（MOU）等。 在拥有2.77亿人口的东南亚最大市场印度尼西亚，国内主要企业的生产基地已经进驻。现代汽车去年竣工了年生产15万辆汽车的工厂，与LG能源解决方案合作建立的电池工厂也在印度尼西亚卡拉旺产业园区竣工，明年即将启动。LG集团在印度尼西亚共运营8个法人、4个生产工厂，特别是LG CNS正在参与印度尼西亚首都迁移项目。郑会长和具代表除了总统巡访相关的正式日程外，还可以亲自负责当地的事业。 乐天也在2008年和2013年分别进军了乐天玛特和乐天百货商店。乐天化学正在印度尼西亚投资5万亿韩元，进行到2025年为止建设综合石油化学园区的“Line项目”。有预测称，辛会长也将参加两国间的商务圆桌会议后，负责当地的事业。据悉，LS集团继LS电缆和印度尼西亚AG集团的合作电力电缆工厂之后，计划扩大当地事业。

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