官僚机构是如何毁掉童子军大会的?. August. 31, 2023 08:10. . 新万金世界童子军大会经过一番周折于11日落幕。150多个国家的35000多名青少年在酷暑中展开“生存游戏”，实际上活动本身已经中断。如果想防止童子军大会事件再次发生，就有必要留下白皮书。《东亚日报》采访了负责大会筹备和运营的相关部门的前任和现任负责人。出乎意料的是，由于没有一个人反省，最终没能完成白皮书。 执政党和在野党都公开地把责任推给他人。执政党表示：“全罗北道和前政府利用童子军大会开发了新万金。”在野党则表示：“女性家庭部和现政府准备得不充分。”冷静地想一想吧。卫生间那么肮脏，难道是因为新万金新机场的可行性调查被免除吗？提供坏掉的鸡蛋，难道是因为女性家族部即将被废除吗？政治斗争越是激烈，就离童子军大会事件的本质越来越远。 童子军大会事件的原因是什么?记者再次询问了组织委员会、执行委员会、韩国童子军联盟的相关人士。在推卸责任的同时，也有共同的回答。“公务员没有做该做的事。” 有人说，童子军大会事件是官灾。与记者通话的相关人士表示：“即使在现场要求解决问题，组织委员会也像上司一样，没有行动起来。代理前、现政府的两名共同组织委员长之间的矛盾非常严重。韩国童子军联盟、全北道、女性家庭部之间没有沟通。” 曾在童子军大会做过医疗服务的一名医生表示：“没想到官僚组织僵硬到那种程度。本应迅速应对现场情况，但谁也没有做出负责任的回答。”一年前预告童子军大会混乱的共同民主党议员李元泽（音）反问道：“卫生间卫生问题是复杂的政策问题?还是需要庞大的预算?” 新万金世界童子军大会以政府和地方自治团体等官方压倒韩国童子军联盟等民间的奇异结构举行。本来童子军大会是为青少年提供锻炼自己的机会、成长为全球市民的活动。民间的自律性和创意性是重要的活动，官僚组织只要帮忙就可以了。 但是成立了由女性家庭部、行政安全部、文化体育观光部参与的庞大的组织委员会。执行委员会由面临新万金开发课题的全罗北道另行组成。随着政治意图的介入和懒惰的官僚组织对此袖手旁观，发生了“童子军大会事态”。 从最近报道的韩国童子军联盟会议记录来看，德国队指出，“开幕式因为管理人潮失败而带来了危险”，暗示将提前撤离。女性家庭部部长金贤淑回答称：“在6日的演唱会上将安排500名安全人员。”对此，葡萄牙队一语道破：“重要的不是增援人力，而是要好好工作。” 公务员们为什么没有行动呢？开幕第二天的4日，韩国国务总理韩德洙在野营场擦了马桶。同一天，尹锡悦总统指示：“无限制提供冷气公交车和冷藏冷冻塔车。”这时，公务员们才开始有条不紊地行动起来。这也从侧面证明了此前在童子军大会现场缺乏领导力。无论组织委员长有多少人，童子军大会的主管部门是女性家庭部，其首长是金贤淑部长。金部长在童子军大会事件后一次也没有做出负责任的说明。

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