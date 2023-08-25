在野党强行决定“8月国会今天提前结束”……执政党：“这是为了避免表决李在明逮捕案的小伎俩”. August. 25, 2023 08:36. by 尹明进记者、金俊日记者 mjlight@donga.com、jikim@donga.com. 共同民主党考虑到李在明代表（党首）的拘捕令申请时期，24日在全体会议上强行处理了提前结束8月临时国会会期的议案。国民力量党表示，“这是为了守护李在明的伎俩”，反对单方面结束会期。 在当天下午举行的全体会议上，共同民主党提交的《关于8月临时会期的决定》修正案在251名在席议员中，以158人赞成、91人反对、2人弃权表决通过。共同民主党（168席）大部分赞成，国民力量党（111名）投了反对票。 共同民主党的立场是，只有在非会期申请对李在明的拘捕令，才能在没有表决逮捕同意案的情况下直接出席法院的拘捕令实质审查。国民力量党院内指导部和常任委员会干事们在全体会议之前，来到共同民主党出身的国会议长金振杓的办公室，对共同民主党提出的会期修正案提出强烈抗议，但未能阻止。 在野党相关人士表示：“共同民主党表示，如果不处理会期变更案，将再次要求将《黄色信封法》和《广播法》等争议法案提交全体会议。”国民力量党院内代表尹在玉表示：“从来没有过未经朝野达成协议的情况下提交关于会期决定议案的先例。”该党院内首席副代表李阳守（音）也在全体会议上通过议事进行发言批评称：“共同民主党无视国会法，主张尽早结束会期。共同民主党根据党代表的指示，倚仗议席数随意决定国会会期的暴行，将不可避免地受到国民的审判。” 对此，共同民主党院内首席副代表宋基宪在议事进行发言中表示：“（执政党）连国会日程都要取决于检察机关和总统室的要求。因为（执政党）委托检察机关随时随意进行政治调查，所以国民应该很清楚，第一大在野党只能这样做。” 金振杓议长表示：“政治应该从国民的角度出发，但在民生本来就很困难的情况下，朝野都只依靠便宜自己行事，我担心这会进一步恶化国民对政治的信任。” 在当天的全体会议上，处理了包含限制选举横幅和集会的公职选举法修正案等。在国会法制司法委员会上，朝野围绕成为争论焦点的第103条第3项“30人以下时允许同乡会、同学会等”放宽为“25人以下时”，并通过了决议。由此，在10月首尔市江西区区长补选之前，可以避免人们担心的立法空白情况。

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