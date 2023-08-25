胳膊疼的大谷翔平，本赛季不能再投球了. August. 25, 2023 08:36. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 今年再也见不到“投手”大谷翔平（29岁•洛杉矶天使•照片）了。 天使队领队佩里•米纳希恩表示：“核磁共振成像（MRI）拍摄结果显示，大谷翔平的胳膊肘韧带受损。在剩下的赛季里不会再登上投手踏板了。”他还补充说：“目前还不知道是否需要接受手术。”大谷翔平在进军美国职业棒球大联盟（MLB）的第一年即2018年曾接受过手肘尺骨侧附属韧带重建手术（又称汤米-约翰手术）。 本赛季作为投手取得10胜5负、平均责任失分3.17的大谷翔平当天在与辛辛那提红人队的主场连续比赛（一天双赛）第1场比赛（4比9负）中首发出场。因疲劳过度而跳过一次轮换的大谷翔平当天在第1局上半局以三者凡退（三名击球手连续出局）料理对方击球员后，在第1局下半局甚至还击出了上升到MLB全体首位的赛季第44个本垒打（2分），展现了正常的状态。 出现问题发生在第2局上半局1人出局1垒有人的情况。在对阵克里斯蒂安•恩卡纳森•斯特兰（24岁）时，在两坏球两好球情况下投出的时速152公里的快球被判犯规后，大谷翔平向球队替补席发出了“身体不适”的信号。直接从投手踏板下场的大谷翔平没有再进入击球位，直接缺席了比赛。大谷翔平当天投出的快球平均时速为149.8公里，比赛季平均时速（155.9公里）慢了6公里左右。 目前还不知道“击球手”大谷翔平能否继续展开最有价值球员（MVP）竞争。大谷翔平在当天进行的第2场比赛（3-7负）时，作为指定击球手出场，取得了5次有效击球、1支安打的成绩。另外，在接受汤米-约翰手术后进行康复的2019年，大谷翔平作为击球手也参加了106场比赛。但是，如果必须登上手术台，就很难在剩余的比赛中出场。而一旦接受手术，赛季结束后对自由签约选手（FA）协商产生不利影响的概率也很高。 另外，击败大谷翔平后去年获得美国联盟MVP的艾伦•泽基（31岁•纽约洋基队）在当天与华盛顿国民队的主场比赛中，首次上演了个人一场比赛中轰下3个本垒打的惊人表现，带领球队以9比1取得了胜利。洋基队凭借这一胜利，摆脱了1982年以后41年来首次遭遇的9连败泥潭。

한국어