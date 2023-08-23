修改韩美原子能协定，是体现同盟信赖的指标. August. 23, 2023 08:22. . 以提升韩美日合作水平的三国戴维营峰会为契机，有人提到了修改韩美原子能协定的必要性。国家安保室长赵太庸在接受媒体采访时表示：“日本再处理（使用后的核燃料）和浓缩（铀）是合法的，但我们没有这样的优惠和权利。这是今后要解决的课题。”不仅是学界提出了问题，连国家安保司令塔也公开指出了这一点。 根据与美国的原子能协定，韩国一直被禁止对使用后核燃料进行再处理和铀浓缩。2015年通过修订，决定摸索干式再处理的商用化等对策，但至今仍停留在共同研究阶段，浓缩铀方面，也只有不到20%，必须经过韩美间的协商才能进行。相反，日本通过1987年修订美日原子能协定，获得了再处理核燃料的权限。日本每年再处理的乏燃料量达800吨。 美国提出禁止再处理和高浓缩的理由，是有可能用于核武器。但韩国在面临朝鲜核威胁的情况下，通过《华盛顿宣言》再次阐明了遵守《核不扩散条约》义务的意志。韩国是决定与美国组成核磋商小组进行核共同企划、共同演习的同盟国。不允许韩国进行再处理和浓缩，却赋予战犯国日本权限，这不符合公平性。韩美日构建的区域内三角安保合作体的一个轴心似乎出现了偏差。 对使用后的核燃料进行再处理和浓缩，在产业方面也是不容推迟的课题。对于拥有25座核电站的韩国来说，确保原料浓缩铀的稳定是关键。快速堆积的核废弃物储藏设施从2030年开始将陆续进入饱和状态，有可能导致核电站停止运转。如果可以进行再处理，不仅可以减少核废弃物的体积，还可以重新利用一部分作为燃料，提高能源效率。 韩美原子能协定以20年为单位进行修改，很难马上修改。即便如此，两国也应该考虑到修改的必要性和时期等，开始打下修改的基础。在“和平利用核能”的原则下，韩国一直积极参与国际社会的不扩散努力，应该以信任为基础，把韩美原子能协定至少提高到美日原子能协定的水平。即使是为了启动韩美日三国合作框架，终有一天也要解除这一枷锁。

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