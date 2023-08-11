拜登签署行政命令……“限制尖端半导体、人工智能、量子计算机对华投资”. August. 11, 2023 07:51. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者 金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美国总统拜登当地时间9日签署行政命令，限制对侵害美国国家安全的中国尖端产业进行投资。由此，美国企业在尖端半导体、人工智能、量子计算机领域对中国的投资将全面受到控制。 拜登当天表示：“为了应对对军事、情报、监视、网络支援至关重要的核心技术的威胁，发布了宣布国家进入紧急状态的行政命令。”随后，美国把中国、香港和澳门被指定为“担忧对象国家（地区）”。 美国财政部根据行政命令，发布了限制美国企业对担忧国家中国投资的“法规制定预告”。其内容是限制美国资本对中国尖端半导体、人工智能、量子计算机等3个领域的私募基金和风险投资等进行投资。这事实上是禁止投资的措施，根据这一规定，除了旧型集成电路企业或军事监视用途外，如果想在人工智能领域投资相关企业，必须事先义务性地申报投资计划。此次行政命令只适用于新投资，预计将从明年开始实行。 拜登政府明确表示，此次措施是为了防止与国家安保直接相关的核心技术转移到中国。美国政府高级官员表示：“中国不需要美国的钱，他们拿不到的是技术。” 美国继去年限制对华半导体出口后，又阻止了资本投资，中国的“技术崛起”将面临更加困难的局面。中国反驳说：“这是利用科学技术的集体欺凌。”商务部10日表示，“中国对美国扰乱全球产业及供应网表示严重忧虑，并有权采取措施”，警告中国采取资源武器化等应对措施。

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