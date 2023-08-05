“救命啊”，宝石商场救了50名顾客. August. 05, 2023 07:52. by 朱贤宇记者 woojoo@donga.com. “客人们一边喊着‘救命啊‘，一边像海啸一样涌了进来。” 记者4日与京畿城南市盆唐区西岘站AK广场一楼宝石商场的店长金贵子（53岁）见面。金贵子这样描述了前一天的紧急状况。 当天下午6点左右，金某正在卖场内整理物品。但是突然在卖场外，人们大喊"救命"，涌向卖场内。还没来得及确认外面发生了什么事情。看起来有130多平方米的卖场瞬间有50多人逃离。金某首先将他们带到卖场内的VIP室和有保险柜的仓库后，在外面锁上了门。 当时和金贵子一起在商场的老板李鹤洙（音，52岁）后来得知“发生了凶器骚乱”，便拿着拖把出去守在商场前一个多小时。李鹤洙说：“想到犯人随时都可能回来，说实话很害怕。但是因为要守护客人，所以无法逃走。” 李某小姑娘（16岁）看到远处招手叫“进来吧”的金某，慌忙跑进了该商场。李鹤洙说：“说实话，我还担心如果犯人打破玻璃门进来怎么办，但是职员说‘不要担心’，给了我巧克力，我才放下了心。” 该珠宝店是在当天上午举行的开业仪式，并开始首次营业。金贵子说：“开业第一天就做了这样有意义的事情，感到很欣慰。”

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