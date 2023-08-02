最近“偶像音乐趋势”是……舒缓的音乐和不到3分钟的歌曲时长. August. 02, 2023 07:43. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 舒缓的音乐（轻松的音乐•Easy Listening）和不到3分钟的歌曲时长。 这是说明最近偶像音乐趋势的单词。上月21日发行的NewJeans迷你2辑《Get up》中明显出现了这种倾向。专辑中收录的《Super Shy》是柔和的旋律连接舞蹈后让人听起来很轻松、舒服的歌曲。 今年4月，作为韩国Solo歌手首次登顶公告牌（Billboard）“Hot 100”榜单头名位置的防弹少年团（BTS）JIMIN的《Like Crazy》，连续18周进入Billboard“Hot 100”榜单的FIFTY FIFTY的《Cupid》也是以舒缓慵懒的旋律为特征的歌曲。 今年5月出道的Boy Next Door全面推出了让人听起来轻松、舒适的歌曲。他们在出道Showcase上介绍自己说：“比起华丽，更适合舒适感。”预计下个月出道的SM娱乐公司旗下的男子组合RIIZE也表示将把日常感情融入到歌曲中。某大型娱乐公司相关人士表示：“在一直受到K-POP影响的英国、美国流行音乐市场上，喜欢听容易跟着唱的歌曲的倾向越来越强”，“考虑到海外市场，以强烈华丽的歌曲为中心的K-POP氛围也发生了变化。” 歌曲的长度变得越来越短了。NewJeans这次专辑收录曲中最长的歌曲《Super Shy》是2分35秒，《Get Up》只有37秒。(G)I-DLE的《Queencard》是2分41秒，BLACKPINK成员 JISOO（金智秀）的《花》是2分53秒，FIFTY FIFTY的《Cupid》是2分54秒。歌曲时长都不超过三分钟。 音乐评论家金道宪（音）表示：“随着主要通过音源流媒体听音乐的方式普遍化，要想让人反复欣赏多次，歌曲的长度要短一些才有利”，“随着通过短视频只享受部分音乐的年轻人增加，歌曲时长变得越来越短。”

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