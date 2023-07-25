稀有金属储备目标未达到一半……在资源战争中成了落伍者？. July. 25, 2023 07:59. . 由韩国政府管理储备量的13种稀有金属的储备天数平均只有42天。还不到目标100天的一半。此外，掌握稀土世界供应网的中国从本月初开始控制镓、锗等半导体用矿物的出口。目前，全球资源战争随时都有可能全面爆发。 据负责确保矿物资源的光海矿业公团透露，在13种稀有金属中，二次电池核心材料锂的储备量为韩国所需量的5.8天份。钴和镁分别为12.4天、20.6天的份量。也就是说，如果因贸易纠纷、军事矛盾等导致进口突然出现差池，韩国制造企业依靠政府储备支撑的时间只有6天到3周。 最近，中国露骨地表现出把用于尖端产业的原料资源的武器化来应对美国等西方国家的半导体相关制裁的意图。在世界锂储量第一的智利今年4月宣布锂产业国有化之际，中国与智利、阿根廷结成“锂三角”，正在扩大影响力。同样用于二次电池的镍，世界第一生产国印度尼西亚禁止出口镍原矿，只向海外销售本国炼制的镍。 发达国家由政府带头应对这种动向。美国政府计划到2026年为止，在确保矿物资源方面投入约9.2万亿韩元。欧盟设立了22.9000万亿韩元规模的资源购买基金。日本与向新兴国家提供的政府开发援助相联系，确保了海外资源。相反，韩国的稀有金属储备预算今年为372亿韩元，比去年减少24%。由于储备基地不足，99%的储备已满。 着急忙慌的韩国企业正在忙于确保自身的资源。LG能源解决方案为了确保制造二次电池所需的锂，与智利当地企业签订了长期购买合同。浦项制铁集团也决定在印度尼西亚建设镍冶炼工厂。 随着进口中国产尿素告停，用于减少货车、公交车污染排放装置的尿素水不足，面临物流瘫痪危机的“尿素水事态”不过是在1年8个月前。当时政府表示，将对对外依存度高的品种启动早期警报系统，并增加储备。但实际情况并没有太大的变化。如果这种松懈的应对持续下去，韩国将不可避免地成为全球资源战争的落伍者。

한국어