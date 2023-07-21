印度达美乐披萨“一盘只售750韩元”，在高物价中展开出血竞争. July. 21, 2023 08:06. by 李智允记者 asap@donga.com. 印度达美乐披萨店去年2月推出了一盘49卢比（约750韩元）的比萨。在世界达美乐披萨菜单中最便宜。虽然是直径不到成人一拃的7英寸（约18厘米）加上少量配菜的“1人披萨”，但人气很高，于是今年4月又推出了两种新品。虽然也有“只能嚼到面团”的不满，但对于企业来说，这是应对高物价的战略。 当地时间20日，路透社报道了长期饱受高物价困扰的印度，全球快餐连锁店放弃收益而展开的“出血竞争”。面对这49卢比的披萨，必胜客去年推出了79卢比的披萨。麦当劳也加入低价竞争，上个月举行了汉堡“2+1”活动。 印度达美乐披萨首席执行官萨梅尔·凯塔尔法尔（音）对路透社表示：“面对无法控制上涨的物价，消费者紧闭钱包，企业努力榨取收益。49卢比的披萨是生存的必杀技。” 印度达美乐披萨不仅推出低价商品，还努力节约费用。从去年12月开始，向订购打包的顾客提供没有盖子的披萨盒。虽然每盘披萨只能节省0.6美分，但打包订单占到总销售额的63%，也能减少巨额费用。当然，由于通货膨胀，盒子的价格去年上涨约30%，也产生了影响。 印度每月消费者物价上涨率自2020年以来，没有降到过4%以下。上月同比上涨4.8%。蔬菜类价格上涨了12%。特别是西红柿在一个月内上涨了288%，麦当劳在本月7日宣布将从汉堡中除去西红柿。再加上印度北部水灾，预计今后食品价格上涨幅度将进一步扩大。 全球连锁店不顾低收益，实施这样的战略，试图保住印度市场占有率，是因为世界最大人口（14亿人）印度市场的增长潜力非常大。据欧睿（Euromonitor）透露，印度的披萨、汉堡、炸鸡市场目前规模达21亿美元（约2.667万亿韩元），到2027年为止每年将以15%的速度增长。

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