忠实于今天的话. July. 17, 2023 08:04. . “我们现在喜欢阅读的文章会对未来的我们产生影响。所以现在读的这篇文章会决定你的未来。读美丽的文章，你自然而然就会成为美丽的人。”—出自金妍秀的《我们度过的瞬间》中 我确信今后发生的事情是由现在发生的事情引起的，所以为了不错过日常生活中刹那的瞬间，我总是做好心理准备。通过经验学习一瞬间的“选择”可以决定“人生”，所以每件事都不想失去慎重，被想要抓住靠近我的机会的欲望所包围，现在也在面对成长痛。 多亏了学生时代大部分男人都不理睬的“护理系”，我成为了护士，结下缘分，并遇到了作为一生伴侣的护士妻子。多亏偶然听到的演讲，我执笔了8本书，现在我可以站在讲台上与各位读者沟通。 阅读文章虽然各有各的理由，但共同点就是为了通过文章看到什么。通过文字可以与世界任何地方展开交流。甚至这世上不存在的任何地方。因此，无论是写文章的立场还是读文章的立场，都追求美丽的东西，希望我能够被接受为积极的气息。 在西洋镜中的世界里，即使无法预测未来，但要想预测，有必要在我们现在所站的地方了解一下你在看什么。如果你意识到刹那间的选择会改变你，那么你的选择一定会引导你走上好的道路。认清了就不会后悔，只要忠实于今天，在遥远的未来走过的现在的过程就会充满美好的幸福。

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