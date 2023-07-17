一杆进洞，NBA三分球神射手斯蒂芬•库里在高尔夫球场上欢呼雀跃. July. 17, 2023 08:05. by 李憲宰 uni@donga.com. 曾两次在美国职业篮球（NBA）获得最有价值球员（MVP）的超级明星斯蒂芬•库里（35岁•金州勇士）在美国名人高尔夫大赛上成功实现一杆进洞。 16日，在美国内华达州州界所在的塔霍湖（Lake Tahoe）高尔夫球场（72杆）举行的美国世纪名人高尔夫锦标赛第2轮7号洞（3杆）上，库里以一杆开球将球打入洞内。作为“三分球神射手”，经常在球场中圈附近进球的库里在高尔夫领域也充分发挥了自己的主要特长。在距离球洞152码（约139米）处打出的第一杆落在距离球洞约1米远的地方，弹起一次后，神奇地样飞进了球洞。 确认一杆进洞后，库里穿过平坦球道全力奔跑到果岭后，在旗杆上击掌，尽情享受喜悦之情。异常高兴的他说：“虽然跑得比篮球场还要长，气喘吁吁，但无法控制喜悦的心情。这是我人生中第二次打入一杆入洞。”一天前，库里在第一轮比赛中成功推出了6米远的陡坡下坡推杆。 各项目名人较量高尔夫实力的该大赛将以3轮54洞变形定分式（Stableford）方式举行。根据每洞成绩，给信天翁10分、一杆进洞8分、老鹰6分、小鸟3分、标准杆1分，双柏忌以下成绩则扣掉2分。凭借一杆进洞，库里一口气拿下8分，在第二轮比赛上以50分的成绩单独排在第一位。 以“高尔夫狂”著称的库里去年在该大赛上排名并列第16位。美国职业橄榄球联盟（NFL）出身的托尼•罗莫获得了去年赛事的冠军。

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