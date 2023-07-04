中国政府任命美英留学派为央行一把手. July. 04, 2023 07:54. by 金祺容 kky@donga.com. 中国人民银行副行长潘功胜（60岁）被任命为中国中央银行中国人民银行排名第一的共产党委员会书记。有分析认为，潘胜功将接替现任行长易纲出任新一届行长。 据财新等中国经济媒体2日报道，随着前一天潘胜功被任命为新任书记，前书记郭树清和副书记易纲都退出了人民银行党委。香港《南华早报》报道称：“在中国，有在担任政府部门要职之前先担任相关部门党职的惯例。被任命为人民银行新任党委书记的潘副行长预计将成为易行长的后任。” 易纲今年65岁，在中国被认为是部长级职位退休年龄。据悉，他在去年10月中国共产党全国代表大会上没能成为党中央委员，离退任为时不远。 潘胜功在中国人民大学获得经济学博士学位，在英国剑桥大学完成博士后研究后，在美国哈佛大学肯尼迪学院（公共政策研究生院）担任首席研究员，还曾在英国渣打银行担任研究专家。他曾任职于中国工商银行、农业银行，从2012年开始担任人民银行副行长，2015年底开始担任国家外汇管理局党委书记。 英国《金融时报》评价道：“在西方接受训练的人物将领导中央银行。市场的不确定性将进一步消除。”财新对潘胜功评价道：“被评价为不轻易说话，组织管理很精密。作为人民银行副行长，在防止房地产投机的努力和网络平台企业的金融相关业务整顿工作中也取得了不错的成果。” 此次人事调整是在美国财政部长耶伦6日至9日访华之前进行的，这一点也引人注目。美国彭博社预测说，在人民币贬值、外国资本外流等中国经济不利因素逐渐扩大的情况下，新一任人民银行行长很有可能与耶伦会面。

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