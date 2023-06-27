各大学论述也不能出“杀手题”. June. 27, 2023 08:07. by 朴星民 min@donga.com. 韩国政府26日表示，不仅是高考，在各大学进行的论述等考试中，也将以高中教育课程为中心，排除超高难度的“杀手题”。高考出题委员决定降低教授比重，增加现场教师的比重。此外，还将新设从出题阶段开始检查该问题的“高考公正出题检查委员会”。 副总理兼教育部长李周皓26日在首尔政府大楼发表了《减轻私教育的对策》。这距离本月16日尹锡悦总统指示在高考中排除公共教育课程以外的问题仅11天。 教育部表示，将通过排除“杀手题”实现“公正高考”。从高考出题阶段开始，将启动“公正高考评价咨询委员会”和检查委员会，集中检查是否出“杀手题”。目前，高考出题委员的45%由高中教师、55%由教授组成，政府决定进一步提高教师的比重。其出发点是，多出学校里高三学生实际学习的问题。 教育部还将对大学自行出题的论述、口述评价进行检查。计划让被查出出题脱离公共教育过程的“杀手题”的大学公开这一事实，并给大学带来不利影响。以内申为主的随时招生中反映的各学校笔试、修行评价等内申评价，也计划管理不反映诱发私教育的提前学习内容。 教育部还公开了最近3年高考和今年6月模拟评价中出现的26个“杀手题”案例。这些问题是除了课程之外，还结合了专业用语和抽象的指纹、多数概念，仅靠学校课程很难解决，而且包括了将在大学里学习的理论等。 总统室相关人士当天就尹锡悦提及的“私教育业界利益卡特尔”表示：“如果需要司法措施，可以考虑。”李周皓嘱咐道：“希望不要被想借此机会获取其他经济利益的部分补习班的不安营销、恐怖营销所迷惑。” 但是在当天的教育现场，有人担心：“虽然这些考题确实提高了学生的课外辅导依赖度，但教育部所说的‘公共教育’的范围在哪里、‘杀手题’的明确标准是什么还没有发表，学生们会更加混乱。” 这是政府继2014年朴槿惠政府之后，时隔9年再次发表私教育综合对策。

한국어