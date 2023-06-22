朴赞郁和萨兰多斯：“我们是有很多共同点的电影狂”. June. 22, 2023 07:57. by 崔智善 aurinko@donga.com. “不仅是我，全世界喜欢上韩国电影已经很久了。我认为没有一个国家能赶上韩国电影界的水平。”（奈飞联合首席执行官泰德-萨兰多斯•CEO•59岁） “（电影界的变化）我也很害怕，也很期待。希望电影不要只用手机来看（笑）。”（朴赞郁导演•60岁） 21日，访问韩国的Netflix（奈飞）首席执行官泰德•萨兰多斯与朴赞郁导演一起会见了韩国电影专业的学生。两人分享了在录像带租赁店工作，并成为“电影狂”的共同经历和电影哲学。 朴导演说：“Netflix等流媒体的登场让制作电影的人有了更多的选择。”朴导演表示，自己将作为确定由Netflix制作，姜东元、朴正民、车胜元等出演的电影《战，乱》的剧本执笔和制作人参与其中。这是朴导演首次与Netflix合作。朴导演说：“在良好的条件下愉快地工作。” 萨兰多斯CEO表示：“我认为在漆黑的电影院里和陌生人一起通过巨大的屏幕看电影是非常好的体验”，“现在选择权变多了，（观众们）可以以自己想要的方式陷入庞大的电影世界。我们正在努力让大家体验到这样的好经验。” 朴导演说：“Netflix的人工智能（AI）算法推荐了我制作的电影（笑）。这是扩大（个人）电影世界的机会。”

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