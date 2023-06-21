Busan is ready（釜山，一切准备就绪）. June. 21, 2023 07:56. . 韩国代表团昨天参加了在法国巴黎举行的国际博览会机构（BIE•又称国际展览局）总会，为申办2030年釜山世博会进行了第4次陈述。从2014年139万名釜山市民的支持签名出发的申办世博会的努力在今年11月决定举办地之前进入了最后阶段。釜山市正与沙特阿拉伯的利雅得、意大利罗马等城市展开激烈的竞争。今年4月访问釜山的BIE视察团曾评价称“釜山具备了一切”，可见釜山市民们一直为申办世博会做着周密的准备。 每5年举行一次的“注册类世博会”与世界杯、奥运会并称为世界三大活动。已经举办过世界杯和夏季、冬季奥运会的韩国，如果釜山能成功申办世博会，将成为世界上第七个同时举办三大国际活动的国家。特别是釜山世博会是帮助因低生育、高龄化和全球经济秩序重组导致低增长危机感增大的韩国经济实现再次飞跃的好机会。这就是以釜山市为中心推进的世博会申办在2018年升级为国家事业的原因。 如果申办成功，将从2030年5月开始在釜山北港一带举行为期6个月的全世界人参与的世博会。虽然投入了4.9万亿韩元的不菲事业费，但随着3480万名参观者的访问，预计会产生比这大得多的61万亿韩元的经济波及效果。这一经济波及效果是平昌冬奥会的2.1倍，2002年韩日世界杯的4倍。预计世博会将创造50万个工作岗位。企业总裁们之所以积极展开申办活动，也是因为认为举办世博会有助于受阻的韩国经济打开新的活路。 曾是六二五战争避难所的釜山在70多年后跻身世界级城市行列。釜山在二战后独立，经历了战争的惨祸，却成功实现了产业化、民主化，并融入了进入发达国家的韩国现代史和成功故事，没有理由落后于其他竞争城市。世界人民对K-文化的高度关注也倍增了釜山的魅力。为了举办世博会，釜山已经做好了准备。在决定最终举办地之前的5个月里，釜山市民和政府、企业齐心协力，为成功申办世博会加油助威。

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