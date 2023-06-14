英国前现任首相就“授予亲信爵位”展开舌战. June. 14, 2023 07:53. by 李智允记者 asap@donga.com. 英国首相苏纳克和前首相约翰逊展开了激烈的公开舌战。约翰逊执政时，苏纳克曾担任财政部长。但是，在约翰逊因违反新冠疫情期间防疫守则享受派对而陷入窘境时，苏纳克去年7月在主要部长中率先递交了辞呈，之后其他部长也接连递交辞呈，导致约翰逊辞职，成为约翰逊的宿敌。 苏纳克12日在伦敦的一次会议上表示，约翰逊正在无理地怂恿授予亲信爵位，并主张“这是不对的”。他还表示，“我曾经承诺，如果执政，将改变政治”，表示不会屈服于不正当压力。 通常前任总理作为补偿亲信的手段，在卸任后会请求授予几名亲信爵位，经过上院提名委员会的审查，最终确定下来。据悉，前首相卡梅伦和特蕾莎·梅分别推荐了60多人，但约翰逊却提出了约100人。 在9日公布的最终名单中，前文化部长内丁·多里斯、下院议员奈杰尔·亚当斯、第26届联合国气候变化框架公约缔约国大会（COP26）前主席阿洛克·夏尔马等8名约翰逊的亲信榜上无名。约翰逊方面表现出不快，苏纳克也在公开场合予以回应。 苏纳克的发言传开后，约翰逊也发表声明称：“苏纳克在胡说八道。”他认为，虽然要求重新审查是事实，但苏纳克的反应有些过分。有意见认为，两人14日就英国政府公开有关“派对门”的最终报告、约翰逊参加在明年议会选举中参加竞选等问题，会继续发生冲突。

한국어