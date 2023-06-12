比才能更重要的是“持久资质”. June. 12, 2023 08:00. . “仅凭头脑清醒就能工作的年头最多也就10年左右。如果超过这个期限，就需要能够代替头脑清醒的更大更持久的资质。”―出自村上春树的《我的职业是小说家》中 村上春树是凭借《挪威的森林》、《IQ84》等作品广为人知的小说家。他于1979年出道文坛，以专业作家身份活动了约45年，《我的职业是小说家》用特有的淡定简洁的文体叙述如何在这么长的时间里没有空白期，坚持不懈地创作好的作品。 成为优秀的艺术家需要才能。留下几部优秀作品的春上春树一定是一个充满才能的人。但是春上春树表示，自己不是以闪亮的才能武装的天才艺术家，而是具备坚持不懈、忍耐力、坚强的意志等职业伦理和资质的职业人。据他说，要想把小说家当作职业，不是靠天赋，而是靠后天的训练来培养这种资质。 对于虽然不是小说家，但作为研究者和撰稿人的我来说，从学术论文到研究书、大众书、专栏等多种文章的阅读和写作占据了职业中很大一部分。但是看到别人写的蕴含洞察、慧眼、犀利分析的文章，有时会感到羡慕，甚至会心生嫉妒或产生“我为什么没有那种闪亮的才能”的自愧感。 但是随着时间的流逝，我明白了与天赋一样重要的是维持恒常性的意志和努力。事实上，今年是我第10年从事研究者和撰稿人的工作。本来天才的才能和聪明伶俐就不在自己武器库内的我，如果想更长时间地做这件事，现在好像应该努力将村上春树所说的“持久资质”内在化。

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