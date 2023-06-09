太英浩：“被作为海外失踪者处理的‘脱北者’，今年在首尔见到两人”. June. 09, 2023 08:21. by 权九龙记者、古都艺记者 9dragon@donga.com,yea@donga.com. 国民力量党国会议员太英浩（照片）8日表示：“今年1-5月间，我在首尔见到了两名‘脱北’的朝鲜贸易代表部职员。他们在当地被处理为失踪者，来到韩国后改名生活。”这意味着，在驻俄罗斯符拉迪沃斯托克的朝鲜贸易代表部职员的家属们最近销声匿迹的消息传开后，还有韩国政府有关部门没有公开的海外“脱北”事件。 太英浩当天在与《东亚日报》的通话中表示：“仅今年就见到了最近来到韩国的两位朋友，他们是在朝鲜的时候很红的朋友，是通过贸易系统出国在朝鲜大使馆参事部等部门工作的朋友。”朝鲜外交官出身的“脱北”及入境者，韩国政府有关部门只公开了2017年前朝鲜驻意大利大使赵成吉和2019年前朝鲜驻科威特大使柳贤宇的“脱北”事实，但太英浩的说明显示，还有两名以上朝鲜驻外大使馆工作人员“脱北”。对于这两人，太英浩说：“他们不是专业外交官，而是在海外从事贸易工作的贸易代表部职员，大约在一两年前来到了韩国。” 太英浩指出，海外“脱北者”增加的原因，是新冠疫情导致的经济困难和家人之间的离别。他当天在脸书账号上表示：“因为新冠疫情回到朝鲜后没能再次前往海外工作地点的人相当多，甚至有传闻说出现了朝鲜版的‘离散家属’。据说，在欧洲或东南亚的任期结束后返回平壤途中，因边境被堵住而留在朝鲜驻北京大使馆的大使和外交官们，积蓄全部耗尽，一贫如洗。” 像这样被派遣到海外后、受新冠疫情扩散的影响无法回到朝鲜的赚外汇劳动者接连“脱北”的可能性在海外随处可见。韩国政府部门一名官员表示：“海外生活变长的赚外汇劳动者和外交官们，是国境开放后将被遣送回朝鲜的第一顺位，但这些人中很多人因为子女教育、害怕处罚等多种理由不想回到朝鲜。”还有分析认为，朝鲜主要粮仓的粮食收获量还不到往年的三分之二，粮食危机日益严重，也是“脱北”的原因之一。 另据悉，最近在符拉迪沃斯托克销声匿迹的朝鲜贸易代表部职员的妻子和儿子被困在朝鲜总领事馆，好不容易才逃了出来。一名朝鲜消息灵通人士表示：“曾是朝鲜贸易代表部职员的朴某一直全权负责海参崴的朝鲜饭店‘高丽馆’的运营。朴某被调回本国后，妻子金锦顺代替了他。”另一名朝鲜消息灵通人士向美国“自由亚洲电台”解释说：“金某母子被软禁数月，之后利用一周一天外出的时间消失了。”

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