“济州跆拳V”姜尚贤，战胜世界排名第一、第二的选手获得金牌. June. 02, 2023 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 姜尚贤（21岁•韩国体育大学）在个人首次参加的世界跆拳道锦标赛上获得了金牌。 1日，姜尚贤在阿塞拜疆巴库的水晶大厅举行的2023世界跆拳道锦标赛男子87公斤级决赛中，以2比0战胜伊万•萨皮纳（24岁•克罗地亚），获得了冠军。这是韩国自2005年马德里世锦赛的吴善泽之后，时隔18年再次获得该级别金牌。韩国代表队继男子58公斤级选手裴俊书（23岁）之后，在本届世锦赛上收获了第二枚金牌。 姜尚贤当天在第1轮比赛开始12秒后，因拳头攻击失掉1分。但是两次成功展开身体攻击后，以6比5取得了胜利。在第2轮比赛上，虽然仅在16秒内因头部攻击被对方夺走3分，但从以1比6落后的距离比赛结束48秒前开始，4次成功展开身体攻击，最终以9比7反败为胜。比赛结束的蜂鸣器一响，姜尚贤就高高地扔出了牙套，表现出了喜悦之情。 济州出身的姜尚贤进入韩国体育大学后，在今年2月的国家代表选拔赛中首次入选国家队。济州出身的选手被选为跆拳道国家代表是继2002年济州岛厅教练高大休之后时隔21年的事情。姜尚贤继自己的第一个国际大赛2月在加拿大公开赛上夺冠后，在3月的美国公开世界锦标赛上也夺得了金牌。 世界排名第29位的姜尚贤在此次世锦赛16强中战胜了排名第一的伊卡鲁•米格乌•索亚里斯（28岁•巴西），8强中战胜排名第7位的艾哈迈德•拉维（23岁•埃及）、决赛中战胜排名第2位的萨皮纳等世界顶级选手。在半决赛中，他与伊朗选手阿利安•萨利米（20岁•第39位）进行到第3轮的60分大混战，最终以2比1战胜了对手，进入决赛。萨利米是在4月中国无锡的世界大满贯赛半决赛中战胜姜尚贤的选手。 姜尚贤表示，“今年年初梦想成为国家代表选手，成为国家代表选手后梦想在世界锦标赛上夺冠，最终都一一实现了。现在我将以在明年的巴黎奥运会上不留下遗憾的挑战为目标奔跑。”对于虽然国际大赛经验不多，但面对世界顶级选手十分善战的秘诀，姜尚贤表示：“我认为国内大赛更加艰难。因为获得了国内大赛的第一名，所以抱着在世界大赛上也能发挥好的想法参加了比赛。” 另外，参加同一天举行的男子80公斤级比赛的朴佑赫（23岁•三星S1）和女子49公斤级比赛的姜宝拉（23岁•永川市厅）分别在8强和16强中被淘汰出局。

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