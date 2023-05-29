在关岛陷入孤立的韩国游客“一天天心如火燎”……机场最快将于明天恢复运营. May. 29, 2023 08:12. by 孙俊英记者•高道艺记者 hand@donga.com,yea@donga.com. “正在月经中，因为停水连洗都没洗好。” 22日，因蜜月旅行于22日来到关岛的姜某（32岁）28日在与《东亚日报》的聊天工具对话中呼吁道，“住的酒店停水，每天都很辛苦。” 在佛诞日长假前夕访问太平洋休养地关岛，因23日和24日侵袭当地的台风“玛娃（Mawar）”而受困的3200多名韩国游客因机场关闭、停电和停水而面临困境。随着事态的延长，呼吁健康恶化的人也在增加。 迎来母亲花甲之际，全家前来旅行的姜秀晶（28岁）说：“母亲的糖尿病药和血压药只剩下两天的量，所以把药掰成两半吃”，“母亲说右下腹部疼痛，担心是阑尾炎，只能干着急。”22日，在大邱寿城区与丈夫一起来岛进行胎教旅行的申某（34岁）也表示：“矿泉水都卖光了，连喝的水都没有。由于处于压力性呼吸困难、腹痛严重的状态，所以很担心胎儿的健康状况。” 台风已经过去4天，但关岛国际机场仍在修复被水淹没的跑道等，因此飞机无法起飞。关岛国际机场方面26日表示：“最快将于本月30日恢复运营。” 陷入孤立状况的游客们通过网络社区和KakaoTalk公开聊天室进行沟通，敦促韩国政府制定回国对策。部分游客要求“乘船前往塞班岛后回国”，外交当局对此进行了讨论，但发现连接关岛和塞班岛的航班从很久以前开始就停运，因此计划流产。 外交部正在敦促关岛当局尽快恢复国际机场运营。外交部当局者表示：“关岛当局为了比30日提前恢复机场运营，正在快速进行修复。”当地有观测认为，最早可在29日恢复飞机运行。 外交当局在关岛当地设置了3个可以容纳韩国游客的临时避难所。据说，临时避难所里备有当地侨民提供的矿泉水、紧急粮食等。外交部从28日开始在1名韩国医生的协助下，在当地运营临时诊疗所。 另一方面，关岛观光厅28日（当地时间）发布报道资料称，“现在估计有5000~6000名游客被困，其中约3200名是韩国游客”，“为了给酒店提供水和电，正在努力进行修复工作。”

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