俄罗斯掌握90%以上的巴赫穆特……乌克兰：“在俄罗斯抽身之后将展开大反击”. May. 23, 2023 07:52. by 趙은아 achim@donga.com. 在宣称完全被俄罗斯占领的乌克兰东部激战地巴赫穆特（Bakhmut）部分地区，乌克兰仍然坚守着战斗队伍。也有分析认为，乌克兰为了进行大反击，诱导了俄罗斯的“巴赫穆特消耗战”。 据路透社、美联社等媒体21日报道，大部分乌克兰军队指挥官认为俄罗斯占领巴赫穆特超过90%，但强调夺回阵地的可能性并没有消失。乌克兰地面部队司令奥列克桑德•谢尔斯基当天表示，乌克兰军队驻扎的巴赫穆特郊区的部分地区“没有意义”，但他同时也表示，“如果情况发生变化，一定会有机会进入（巴赫穆特）市中心。”此前，俄罗斯民间雇佣兵企业瓦格纳集团的首长叶夫根尼•弗里戈津前一天在巴赫穆特市内宣布：“巴赫穆特已完全被占领。” 乌克兰之所以提出夺回巴赫穆特的可能性，是因为目前乌克兰军队进驻的地区和形势。据悉，虽然乌克兰军可调派的兵力并不多，但以巴赫穆特郊外的部分高地为中心，维持着以半圆形态包围俄罗斯军队的队形。也就是说，在一定程度上可以起到将俄罗斯军队以市内为中心捆绑在一起的效果。 在巴赫穆特郊外指挥乌克兰军队特种部队的耶夫恩•梅杰维金（音）大校就上述布阵表示：“主要概念是使对方疲惫不堪后再进行攻击。”美国智库战争研究所（ISW）就乌克兰在巴赫穆特方面的抵抗分析称：“此举主要是为了不断逼迫原本就兵力不足的俄罗斯军队在巴赫穆特追加部署兵力”，“这才是乌克兰军队指挥部的意图。”其宗旨是，在将俄罗斯军队逼入巴赫穆特进行大反击时，减少从其他战线阻止这一情况的俄罗斯军队兵力。 但大部分人认为，即使乌克兰军队意图进行这样的作战，也不能否认遭受了巨大的损失。民间义勇队指挥官塔拉斯•戴亚克表示：“在巴赫穆特分散敌军（俄罗斯）的注意力是我们的重要任务”，“为此我们付出了昂贵的代价。”

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