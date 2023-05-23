美中两国正式展开半导体战争……夹在中间的韩国半导体. May. 23, 2023 07:52. by 华盛顿=常驻记者文炳基、郭道英记者 weappon@donga.com,now@donga.com. 对于中国当局出台禁止购买美国美光半导体的制裁，美国立即表示反对，并强调要与同盟国共同应对。有评价认为，韩国虽然与美国是同盟关系，但作为无法抛弃世界最大市场中国的韩国半导体产业，实际上已经登上了“阵营试验台”。 美国商务部当地时间21日发表声明，就中国的此次措施表示“坚决反对”，并声称“美国为防止半导体产业出现混乱，将继续与盟国合作”。商务部批评称：“中国最近以美国企业为目标进行突击管制，同时采取此次措施，与中国主张开放市场、专注于透明规制的主张相矛盾。” 此前，中国国家互联网信息办公室21日表示：“美光产品存在严重的安全问题，这对主要信息基础设施供应链造成重大安全风险。根据《网络安全法》，中国的重要信息基础设施运营者应该停止购买美光产品。” 世界排名第三、美国最大的存储器企业美光去年在中国DRAM市场占14.5%（第三位）、NAND闪存市场占4.6%（第六位）。美光在中国当地销售的大部分产品都是通用产品，很容易被三星电子和SK海力士的产品所取代。 美国拜登政府在上个月韩美首脑会谈之前曾要求，如果中国采取禁止销售美光的措施，三星电子和SK海力士等在中国运营工厂的韩国半导体企业应克制在中国扩大存储器半导体的销售。随着美国将韩国半导体企业指定为禁止销售美光的最大受益者，对韩国参与对华半导体限制的压力将进一步加大。美国驻韩大使菲利普·戈德伯格当天在接受《东亚日报》独家采访时回答称：“如果制裁成为现实，我们将像与其他国家讨论同样的主题一样，与韩国等同盟国进行讨论。”

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