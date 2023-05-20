中国经济明显停滞不前……依赖中国“重启”的“上低下高”战略必须重新制定. May. 20, 2023 07:59. . 中国的所有经济指标都在指向停滞。消费、生产、投资增幅低于预期，人民币汇率超过1美元兑换7元人民币，明显走弱。曾经期待去年12月开始“重启”的中国经济进入快速恢复趋势的韩国经济也亮起了红灯。 昨天人民币汇率跌破1美元兑7元大关，成为现实。中国人民银行公布的汇率超过7元人民币，是自去年12月5日以后5个多月以来的第一次。7元人民币一直被认为是中国政府允许的“马其诺”防线。相当于“经济综合成绩单”的人民币价值在美元弱势的情况下进一步下跌，这意味着经济复苏力度非常弱。上个月中国的产业生产增长率也未达到市场预期值的一半水平。 就业也预示着经济将停滞不前。上个月中国的青年失业率为20.4%，自2018年统计以来首次超过了20%。这是因为预测经济恶化的企业在招聘上更为慎重。中国的消费者物价上涨率上个月为0.1%，与其他担心通货膨胀的主要国家不同，中国需要担心通货紧缩（经济停滞中的物价下跌）。 比预想的要弱的中国重启特需，给连续7个月出口减少、特别是对华出口连续11个月减少的韩国投下了阴影。目前出口不振的最大原因是半导体、对华出口萎缩。如果中国制造业不能全面恢复，韩国出口也很难恢复。还算好的中国内需消费也因所谓的“国潮（爱国消费）”扩散等，一度在中国市场叱咤风云的韩国化妆品、服装、连锁店等萎靡不振。 如果昨天在日本广岛开幕的七国集团峰会加强对中国的“选择性封锁”，这种情况很有可能进一步恶化。从中国向印度、越南等地转移工厂和设备的跨国企业越多，韩国的对华出口、贸易就越少。 韩国企业和政府现在应该将中国经济停滞的长期化视为常数，重新讨论依靠重启的“上低下高”（上半年低增长下半年高增长）目标。有必要以带动出口的大企业带头，以交易量增加的美国、关系正在改善的日本为中心，改变销路和交易结构。对中国市场的消费品和服务出口应该转变为在质量上明显差异化的“高端”产品。

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