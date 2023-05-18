巴黎奥运会期间将试运营“空中出租车”……费用16万韩元. May. 18, 2023 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. 2024巴黎奥运会期间，“飞天出租车”将试运营。费用预计为110欧元（约16万韩元）左右，是普通巴黎出租车的两倍水平。 巴黎机场集团首席执行官奥古斯丁·德罗曼内16日出席法国广播“法兰西新闻台”节目时表示：“巴黎奥运会的最大魅力无疑是空中出租车的试航。”他说：“将以非常合理的价格出售数千张（乘坐）票”，票价将达到110欧元左右。 巴黎机场集团将运营的小型“空中出租车”将于举办巴黎奥运会的明年7月26日至8月11日，往返于与巴黎西南部相邻的圣希尔雷科尔至东北部郊区勒布尔热、勒布尔热至巴黎东南部奥斯特利茨森河畔之间。车内预计可乘坐1名飞行员和1名乘客。 德罗曼内预测，世界垂直起降飞机市场将在2028年至2029年爆发性增长，巴黎奥运会将成为衡量空中出租车经济性的好机会。他说：“当人类生命受到威胁时，空中出租车可以快速挽救生命。经过试运行，实际大众化的时期还有待观察。” 空中出租车机型是德国市中心航空移动企业Volocopter（两座直升机）开发的“"Volocity”（照片），去年11月在巴黎进行了公开试航。据英国报纸《卫报》报道，法国航空当局民用航空总局创新负责人蒂埃里·阿兰（音）表示：“（空中出租车）受到欧盟航空的限制，但受限方面问题不大。”

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