电费每月上涨3000韩元，燃气费每月上涨4400韩元. May. 16, 2023 07:51. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 从16日开始，4人家庭每月的电费和燃气费将上涨7400韩元左右。因为担心物价负担而推迟了一个多月的费用上调已成定局。但是有人指出，由于费用水平仍然低于成本，因此不足以消除韩国电力和韩国天然气公社的巨额赤字。 国民力量党和政府15日在国会召开党政协议会，就第二季度（4~6月）追加上调电费和燃气费用达成了协议。因此，从16日开始，电费每千瓦时（kWh•度）将上涨8韩元（146.6韩元→154.6韩元），燃气费每兆焦耳（MJ）上涨1.04韩元（19.69韩元→20.73韩元）。与现有的电费及燃气费相比，各上涨了5.3%。 以月均使用332度的4人家庭为基准，电费将从现有的每月6.357万韩元上涨到6.659万韩元，上涨3020韩元。每月平均使用3861兆焦耳的4人家庭从现有的8.4643万韩元增加到8.9074万韩元，需要多支出4431韩元。电费上涨部分适用于家庭用电、产业用电，燃气费只适用于民用领域（住宅用、一般用）。 政府当天还提出了对基础生活保障金领取者、残疾人等能源弱势群体的支援方案。包括弱势群体用电用气暂缓涨价一年、扩大能源优惠券发放范围、分三年逐步上调农业用电价格等。此外，为了减少电力消费，扩大“能源现金袋”，节电20%以上的家庭可享受每度最多100韩元的减免优惠。 政府表示，通过此次上调电费，可以消除约2.6万亿韩元的韩电赤字。但是，这远远达不到韩国电力公社今年预计的10万亿韩元赤字水平。

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