雇佣质量恶化……制造业就业人数28个月来最大幅减少. May. 11, 2023 07:44. by 世宗=赵应亨记者、朴敏宇记者 yesbro@donga.com,minwoo@donga.com. 4月份制造业就业岗位数量出现了28个月以来的最大降幅。第一季度（1月-3月）的经常收支也出现了11年来首次以季度为单位的赤字。据分析，随着半导体出口不振的长期化，“优质工作岗位”较多的制造业状况恶化，整体雇佣质量也在恶化。 统计厅10日发表的《4月雇佣动向》显示，上个月就业人数为2843.2万，比一年前增加35.4万。但工资和雇佣稳定性高的制造业领域就业人数减少了9.7万（-2.1%），呈现自2020年12月（-11万人）以来的最大减幅。统计厅社会统计局长徐云柱（音）表示：“包括半导体在内的电子零件、电脑等领域的就业人数有所减少。这些产业如果出口不恢复，就业人数可能会继续受到影响。” 出口低迷似乎长期化。据韩国银行当天公布的国际收支暂定统计结果显示，今年第一季度的经常收支出现了44.6亿美元的赤字，与去年同期（148.8亿美元）相比骤减193.4亿美元。这是继2012年第一季度受南欧财政危机影响对欧出口恶化出现12.92亿美元赤字后，时隔11年再次出现季度经常收支逆差。赤字幅度是自2006年第一季度（-49.5亿美元）以来的最大值。 专家们认为，制造业的弱势有可能导致工作岗位质量长期下降。汉阳大学经济系教授河俊京（音）表示：“与其他产业相比，创造更高的附加价值、雇佣稳定性高的制造业传统上起到了创造好工作岗位的作用。制造业弱势会降低工作岗位质量，导致中产阶层崩溃。”

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