七旬老夫妇时隔45年依靠遗传基因找到了失踪的儿子. May. 09, 2023 08:00. by 昌原=金华英记者 run@donga.com. “确实是我的孩子。没错！” 4日上午，郑清明（音，79岁）和夫人车太东（音，75岁）在庆尚南道梁山市一家残疾人福利馆一看到失踪的儿子恩锡（音，54岁），就马上抱上高喊道。患有智力障碍的恩锡在10岁时的1978年12月独自离开庆南昌原市完岩洞的家后，与父母失去了联系。 时隔45年的重逢，得益于警方正在运营的“基因（DNA）登记制度”，才得以实现。 时时刻刻想着儿子的父亲郑清明在3月份才得知这一制度，在昌原中部警察署登记了遗传基因。儿子恩锡在残疾人福利馆无穷爱学院的帮助下，于2004年前后已经登记了遗传基因。 警方通过DNA分析，确认了从父亲口腔表皮中提取的基因与儿子99%以上一致，并推进了家庭相逢。母亲车太东说：“儿子走失后，附近的保育院都跑遍了。能够找到以为生前再也见不到的儿子，感到非常高兴。”她向警察和福利馆方面表示感谢。 据说，智力残疾的恩锡从小就经常迷路。恩锡失踪后，夫妻俩申报失踪，数年间辗转全国各地打听，但都没有找到儿子。据警方透露，恩锡失踪8天后在庆南昌原市镇海区被发现，之后被送往无穷爱学院，一直呆到现在。警方相关人士表示：“今后将集中宣传基因登记制度，帮助长期失踪者家属见面。”

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