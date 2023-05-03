巴勒斯坦武装团体领导人在狱中死亡……以巴紧张气氛达到高潮. May. 03, 2023 07:58. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 路透社等媒体当天报道说，被以色列抓获的巴勒斯坦武装组织“伊斯兰圣战组织”的首领卡德尔·阿德南（45岁）在87天的绝食斗争后于2日去世。这一消息传开后，伊斯兰圣战组织方面立即向以色列发射火箭等进行了报复。最近，双方冲突不断导致人员伤亡，因此有人担心，不能排除因这一死亡再次发生冲突的可能性。 阿德南是约旦河西岸地区杰宁人，因涉嫌策划对以色列实施恐怖袭击于今年2月5日被捕。他入狱后立即开始了绝食斗争，当天上午在牢房里被发现昏迷不醒。但他在采取急救措施后也没有醒来，当局将他送往医院，但最终死亡。 他至少被关押了12次，在被关押期间进行了5次以上的绝食斗争。特别是2015年，他以“以色列在没有正式起诉及审判的情况下无限期拘留嫌疑人”为由，展开了55天的绝食斗争，受到了很大的关注。据当地人权团体“哈莫克德”透露，以色列在没有起诉或审判的情况下拘留了1000多名巴勒斯坦人。 阿德南的律师愤怒地表示：“被捕后一直要求将他送往医院，但未被接受。”据称，关押当局称，囚犯在绝食斗争中健康恶化时获释的惯例不适用于他。律师表示，考虑到这一点，阿德南的死亡原因是以色列方面的医疗过失，因此将进行起诉。

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