智库报告：“韩国是养育费最贵的国家……第二位是中国”. May. 02, 2023 08:03. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 中国一智库的研究结果显示，韩国是世界上养育费最高的国家，中国紧随其后，位居第二。报告分析说，由于昂贵的养育费，两国的年轻人不愿意结婚和生育，因此生育率处于世界最低水平。 香港《南华早报》1日援引北京的育娲人口智库最近发表的报告报道说：“据推算，在韩国到18岁为止养育子女所需的费用是人均国内生产总值（GDP）的7.79倍，居世界首位。”中国为6.9倍，居世界第二位。这相当于德国（3.64倍）、法国（2.24倍）、澳大利亚（2.08倍）的两到三倍。 研究团队推算，在中国生一个孩子，养育到17岁平均需要48.5万人民币（约9390万韩元），如果计算到大学毕业则需要62.7万人民币（约1.214亿韩元）。但据推算，城乡平均养育费差距也很大，北京为96.9万元人民币，上海为102.6万元人民币。据中国国家统计局透露，2021年中国劳动者年收入为10.5万元人民币（约2030万韩元）。 报告表示，韩国和中国的高养育费成为了结婚和生育的绊脚石，成为影响育龄家庭生育意志的最重要因素之一。报告还表示，为了减少养育费，有必要从国家层面引进政策，并提议“现金及税金补贴、住宅购买补贴、提供性别平等育儿休假、鼓励灵活工作制”等。 此次研究是在中国去年人口出现61年来首次减少、出生率创73年来的最低值的情况下进行的。此前，联合国表示，以4月底为准，印度人口约为14.25亿人，超过了中国人口。

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