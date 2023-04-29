第一季度税收缺口达24万亿韩元……政府应重新制定税收和支出计划. April. 29, 2023 07:59. . 今年前3个月，韩国政府征收的税金比去年同期减少了24万亿韩元。房地产交易减少、企业业绩恶化开始对税收造成打击。在制定今年预算时，企划财政部去年预测的今年税金收入为400.5万亿韩元。随着税收大大超出预想，大规模的“税收漏洞”将不可避免。 三大税种所得税、法人税、附加价值税的第一季度税收都比去年减少了20%以上。所得税减幅最大，为7.1万亿韩元。第一季度住宅交易量减只有去年的一半，转让所得税减少。受无法获得利润的企业增多的影响，法人税也减少6.8万亿韩元。由于高物价和经济停滞导致的消费萎缩，附加价值税减少了5.6万亿韩元。今年全国共同住宅公示价格比去年平均下降了18.6%，因此综合房地产税、财产税等房地产拥有税也将大幅减少。 再加上政府将下调油类税措施延长到8月底等，新冠疫情期间削减的税收恢复正常化正在被推迟。相反，使用预算的事情越来越多。应对损失范围无法控制地扩散的全租诈骗，无论以何种方式，都只能花费税金。就像朝野争先恐后地主张扩大对象的大学生“千元早餐”政策一样，针对明年4月议会选举的政治圈“慷慨解囊”要求在下半年将更加强烈。 如果按目前的趋势发展下去，预计到年底将少征收20万亿韩元以上的税金。这与去年因保持社会距离的结束、出口好转，比政府预想多征收近60万亿韩元税金的情况截然相反。考虑到只有1%左右的经济增长率、法人税缴纳排名第一第二的三星电子、SK海力士爆出最差业绩等，与政府期待最早从5月份开始税收恢复正常不同，出现大型税收不足事态的可能性不小。 即使为时嫌晚，政府也有必要承认税收预测失败，重新审视今年638.7万亿韩元的预算案。应该降低税收预算重新制定，并根据减少的收入制定不必要、不急需的开支计划。应该停止放宽朝野曾齐心协力推进、后因民粹主义批评而停止的社会间接资本免除可行性调查的标准。政府失败的财政推算和政界的善心性援助相结合的结果，只能是堆放在未来一代肩头的沉重的国家债务。

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